Declaran familiares

Hay videos de lo ocurrido

Ella insistió en subirse al auto

Corrió ella detrás del vehículo

Esto fue revelado por fuentes ministeriales cercanas a la investigación que indicaron las incongruencias en las declaraciones que ha dado la presunta afectada. La noche del lunes pasado, Carlos fue buscado por Evelyn, según declaró. Familiares de ella y la declaración ante el Ministerio Público indicaban que la mujer había sido agredida y arrojada del vehículo en movimiento. Sin embargo, agentes que llevan esta investigación informaron que la joven podría haber declarado falsamente. Carlos y su abogada confirmaron esto y lo tienen fundamentado con un par de videos que fueron captados. En esta evidencia con la que cuenta el Ministerio Público sólo se ven a varias personas que salen de un local. Evelyn, que vestía de rojo esa noche, insistió en subirse al auto. Subió al asiento del copiloto, pero al ver que Carlos cambió de lugar, ella hace lo mismo y terminó en la caja trasera. Según la abogada de Carlos, Evelyn no fue arrojada de la camioneta. La joven resultó herida cuando corrió detrás de la camioneta. Carlos no teme por su libertad, pues con esta evidencia, testigos presenciales y otros datos de prueba, confirman que él no es presunto responsable de la violencia del que lo señalan. Pero sí teme por su vida, pues afirmó que ha recibido todo tipo de amenazas de personas que lo buscan para vengarse por la supuesta agresión que tuvo contra su ex novia. Por ello, por la agencia 06 de la Unidad de Trámite Común.

