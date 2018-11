El 'Chucky' 'robó' reflectores en evento musical

Lo que parecía sólo un festival de música más, se convirtió en la prueba de queestá a poco o nada de convertirse en uno de los máximos referentes no sólo de los mexicanos que juegan en Europa, sino también de la Selección Mexicana.El pasado fin de semana, el evento de música holandésse llevó a cabo en las afueras del Estadio Akron y pese a tener poco que ver, el apodo defue coreado por los presentes durante la presentación del DJEl estadounidense utilizó la canción "Seven Nation Army", de The White Stripes, y como si eso fuera una señal, los reunidos comenzaron a corear el nombre del jugador delno dudó en publicar el video en Twitter, en el cual puede verse claramente su cara de sorpresa, así como escucharse la pequeña frase que coreaban los presentes.El equipo que se hizo con los servicios del "" hace apenas un año, retuiteó elque tiene una duración de 27 segundos y que en la cuenta internacional del equipo de los Países Bajos, llegó a 11 mil me gusta y poco más de 3 mil retuits.