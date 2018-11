El León 'mata' a sus chavos de la cantera

2018-11-19 14:13:38 | Omar Oseguera | @omaroseguera

De nada les sirve lucir en las categorías inferiores, pues sólo valen la suerte o las recomendaciones

La categoría Sub-20 de La Fiera es líder con 35 unidades y una diferencia de goles de +11 | Foto: Twitter @clubleonfc



Intento fallido fue el que tuve en la semana cuando busqué a la Sub-20 del León y ¡sorpresa! Una semana de descanso les dio Rubén Ayala luego del liderato que tienen los "cachorros" en la categoría.

Si el primer equipo se fue a Estados Unidos a darle trámite a una semana de dos partiditos que no sirven de nada, la filial tuvo una semana de asueto, bien merecida y que servirá de motivación para encarar la última fecha del torneo ante los Tuzos, con quienes se van a dar hasta para llevar, como siempre, ahí se juegan el ego.

En esta escuadra Sub-20 han jugado algunos elementos del primer equipo como Pozos, el tercer portero, Christian Torres, Jorge Díaz, Héctor Mascorro, así como Claudio González, quien ha marcado cinco tantos. No obstante, el éxito de este conjunto, además del estupendo trabajo del “Ratón”, ahora auxiliado por Christian Martínez, es el talento de los chavos, ese que en donde sea, es requisito para llegar, menos en el León. Acá hay que tener suerte o venir recomendado de Pachuca o Mineros.

Una vez más La Fiera vuelve a tener a un equipo Sub-20 con etiqueta de favorito al título, como aquel del 2013 que llegó a la final contra Santos con Leonel López, José Ruiz, Christian Torres, “El Meño” Flores, Luis Franco, Jafet Saavedra, José Calderón, “El Galgo” Suárez, Jorge Durán, entre otros.

O como aquel del 2015 que también llegó a una final, que también se perdió, pero ahora contra Pachuca. En ese equipo repitieron algunos chavos como Leonel, Luis Macías, Durán, Torres, Calderón, Suárez, Ruiz y los hermanos Saavedra, con la inclusión de otros como Alan Puga o Diego de la Tejera.

De igual forma, en 2016 la 20 volvió a llegar a la final, para otro subcampeonato, pero ahora en penales con el Atlas en el Jalisco, con el mismo Christian Torres, “Caleco” Macías y Jorge Durán, rodeados de otros compañeros como Osvaldo Rodríguez, Iván Rodríguez, Guillermo Aguirre, Obed González, Christian Torres, Fernando Moreno, José Hernández, Aldo Magaña, por mencionar algunos.

Finalmente, en 2017 el León Premier de Segunda, con muchos de los nombres arriba mencionados, y otros como Dennis Flores, Hugo Reyes, Irving Enríquez y Fernando Battaglia, llegó a la final de la categoría para equipos filiales, perdiendo en penales contra el América.

¿A qué demonios voy? A que la directiva del León no se puede quejar, ni lloriquear, jugadores talentosos en las básicas han tenido, cuatro finales en seis años hablan por sí solas, y que de todos esos nombres, sólo el de Leonel López figure hoy en Primera División es una pena, un problema que debe preocupar y ocupar a la directiva.

Si bien muchos de ellos llegaron a debutar con el primer equipo, casi todos en Copa, hoy sólo Claudio, Leo, Christian, Iván y Durán siguen vivos. Otros sobreviven en el Ascenso como el "Galgo”, y la gran mayoría ya están en el barril. Algunos incluso juegan con o contra un servidor en el Miura.

Dura realidad para el canterano del León, matarse en la cancha y llegar a finales en la 20 de poco o nada les sirve. Aquí llega un DT cada año y saca la escoba valiéndole un “pepino” el proceso del canterano, sus minutos y sus capacidades. Acá no se le hace caso ni al mismo “Ratón” quien alguna vez, junto a “Chavicos”, recibió un: “usted mándelos, pero yo aquí decido quién juega”, de parte de Javier Luis Torrente.



PD. Y todo esto, sin Casa Club… ¿se imaginan?