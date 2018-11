¿México recibirá dos partidos de la NFL en 2019?

Comunicado oficial para toda la comunidad de la #NFL en México: pic.twitter.com/b9aUcKyGRq — NFL México (@nflmx) November 19, 2018

"Existen dos posibilidades, que se realicen dos el próximo año (partidos) o que incluso se extienda la asociación hasta 2022. El contrato da para que se pueda realizar cualquiera de estos escenarios", informó la dependencia a través de un comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de que se cancelara el partido de lunes 19 entreen el Estadio, y tras la visita de, comisionado de la liga de futbol americano, se confirmó que laregresará aencon, probablemente, dos partidos.Las malas condiciones de la cancha del Estadioalejaron ay a sus aficionados de un partido que no sólo se ha convertido en tradición a fin de año, sino que también deja una gran derrama económica en la capital del país.Lano perdió de vista este tema y quizá por ello,viajó el fin de semana para negociar el contrato, afortunadamente para, la reunión dejó buenos dividendos, como pudo verse después en la cuenta mexicana de la, en la que se confirma el regreso del futbol americano estadounidense para el año entrante.De acuerdo a medios capitalinos, la charla se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y estuvieron presentes, director de la Sectur;, director de la NFL en nuestro país, así como los encargados de hacer funcionar el Estadio, responsables del vergonzoso estado en el que se encuentra el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula.Por otro lado,señaló en entrevista que luego de la cancelación del partido entre, el inmueble capitalino podría albergar dos partidos el próximo año, este detalle, no obstante, aún no se confirma.