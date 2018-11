'A la hora de la verdad'

La actriz es una artista. Las fotos fueron tomadas para la revista Vanity Fair / Tomadas de Twitter.

'Una mujer indígena triunfando'

Leo a muchos inconformes con la sesión de fotos de Yalitza Aparicio para Vanity Fair; que si el pelo, que si el vestido, que si la luz.



A ustedes lo que les molesta es ver a una mujer indígena triunfando, ¡babosos! pic.twitter.com/3MNviJ2xPJ — Pablo Rendón (@pagusrendon) November 17, 2018

Me acabo de dar cuenta que @YalitzaAparicio de @ROMACuaron contestó mi mensaje hace una semana y apenas lo vi . Me desintegro. pic.twitter.com/ps6CFJJQ7H — Omar Martínez Adame Coco (@OmarMartnezAda1) November 9, 2018

Mejor que Lady Gaga en A Star Is Born. Mejor que Rami Malek en Bohemian Rhapsody. Mejor que Ethan Hawke en First Reformed. Mejor que Mahershala Ali en Green Book.Así la describió la revista Time, como relata Playground Magazine. Pero el artículo en el que la revista la nombraba la mejor actriz de 2018 iba encabezado con fotos de Lady Gaga, Ethan Hawke y Mahereshala Ali, ninguna de ella.Yalitza Aparicio no estudió actuación ni se había planteado ser actriz; terminó co-protagonizando la película porque acompañó a su hermana al casting pero ella no quiso hacerlo a última hora por su embarazo.Fue premiada en los Hollywood Film Awards y nominada como actriz revelación en los premios Gotham, por lo que varias revistas, entre ellas Vanity Fair, se interesaron en ella.En las imágenes la actriz posó con diseños de Prada, Gucci, Louis Vuitton y Pierre Hardy, y a usuarios 'no les gustó eso', pues señalaron su aspecto físico y le dejaron comentarios inapropiados.La triste realidad salió a relucir: Aparicio fue más bien atacada cuando fue vista con los trajes de lujo en las fotos; los comentarios contenían una mezcla de racismo y clasismo, demostrando que algunos problemas sociales que se escenificaron en Roma siguen vigentes.Aunque hubo personas que aplaudieron los logros de la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, la realidad es que muchas personas aprovechan el 'anonimato' de las redes sociales para ofender a otros por cosas como su tono de piel, su aspecto físico, o ser una mujer indígena.Con información de Tribuna, Playground Magazine y agencias.