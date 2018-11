¿Cerrar un ciclo? Sí



“Ariana necesitaba cambiar algunas cosas, y cambiar su peinado es lo que dice que quiere que las cosas se conviertan en una pizarra limpia para 2019. Ella realmente necesita presionar el botón de reinicio porque ha pasado por muchos dolores de cabeza y solo necesita comenzar a trabajar en sí misma y convertirse en lo mejor que puede ser.

Su nuevo peinado tiene que ver con nuevos comienzos y cambios y está emocionada de ver lo que le depara el futuro. Ella ha madurado mucho con la muerte de Mac y la relación con Pete se está agriando. Ella realmente se ha convertido en una mujer muy fuerte después de todo esto y siente que se necesitaba un cambio físico para demostrar que también está cambiando dentro de sí misma de una manera positiva”

Los estilos de color de cabello de Ariana Grande

Cuando pensamos en Ariana Grande la visualizamos con su peinado icónico, una cola de caballo, pero no más.Así es, la cantante subió una foto con su cabello corto. Se dice que 'cuando una mujer se hace un cambio de look radical, ya sea un corte o un tinte, es porque ha logrado superar un suceso importante y dará vuelta a la página.Eso no se aleja mucho de la realidad de Ariana Grande, quien acaba de separarse de Pete Davidson y pasó por un año en el que sufrió acoso, tocamientos y ofensas tras la muerte de su ex novio el rapero Mac Miller, pues usuarios hasta la culparon cuando se enteraron de que el joven se quitó la vida.De acuerdo con Hollywood Life, como relata Tu en línea, la cantante quiere ser alguien distinta el próximo año.La cantante se cortó el cabello a la altura de los hombros, o más bien se lo cortó Chris Appleton, quien trabaja con Jennifer López y Kim Kardashian.La cantante ya ha traído otras imágenes, pero con el cabello largo. Se ha teñido el cabello color gris, platinado y rosa. Mira los colores que con los que ha influenciado la cantante de 'No tears left to cry' ¿cuál te gusta más?