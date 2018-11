Mel B, de las 'Spice Girls', trató de quitarse la vida

No estaba segura cuando tomó la terrible decisión



“Por cada pastilla que entra en mi boca, me pregunto: ‘¿Estás segura?’ y tomaba otra y otra. 10, 20, 50, 100. ‘¿Estás segura?’"

Su esposo podía convertirse en su enemigo

Despertó con heridas y golpes



“No recuerdo claramente lo que sucedió después, pero sí me acuerdo que me arrojé a la puerta. Esas heridas en mi cara y hombro las vio todo mundo en la final de The X Factor, tres días después (...) luego todo empezó a oscurecerse y colapsé en mis rodillas. Podía sentir la vida empezar a abandonarme. Y luego nada, silencio”



"Por qué, mamá? ¿por qué?. Fue el momento más triste de mi vida. Lo único que quería que ella supiera era lo apenada que estaba"

Daños serios en hígado y riñones



“Eso no va a suceder, Melanie. Creo que no te das cuenta de lo serio de tu condición. Estás en terapia intensiva, con daños serios a tu hígado y riñones”

La cantante se mostró en el reality show sin anillo de matrimonio y con varios golpes en cara y brazos. FOTO: Tomada de Google.

Escribe autobiografía



“(Luego del programa) le envié un mensaje a Stephen. No iba a dar marcha atrás. Lo iba a dejar, a divorciarme. E iba a ser libre”

La ex integrante de las Spice Girls, Mel B, hizo una fuerte revelación que ha dejado impactados, y tristes, a todos sus fans.Mel B no dejó su carrera; en 2014 la veíamos como juez en el programa X-Fator, siempre muy querida por el público.Pero su vida privada era más bien un infierno para ella; en diciembre de 2014, en medio de los capítulos finales del show, trató de quitarse la vida con 200 pastillas.El programa se transmitía en vivo, por lo que fue reemplazada para la semi final, pero nadie sabía que ella había estado a punto de morir. La excusa fue que tenía una úlcera gástrica.Ella tenía 39 años y vivía en una casa que rentaba en Kensington, Londres. Relata que se desmayó y al despertar estaba llena de golpes en la cara y hombros.La artista se sentía emocionalmente derrotada y apartada de su familia. "Me sentía fea y detestada por el mismo hombre que una vez prometió amarme y protegerme, mi esposo y manager Stephen (Belafonte). Un hombre que luego de 10 años de matrimonio ahora tenía videos sexuales que podrían -y los dos lo sabíamos muy bien- destruir mi carrera y mi familia".Mel B le escribió una nota a su hija mayor, Phoenix, para que llevara a sus otros hijos Angel y Madison a la casa de su madre.Cuenta que cuando 'ya era muy tarde' se dio cuenta de que había cometido un error e intentó salir de la habitación pero no pudo abrir la puerta.Recuerda que al despertar le llamó a Simon Cowell, el 'temido juez' de los reality shows, y que su hija Phoenix estaba junto a ella furiosa y temblando.Todas las Spice Girls trataron de contactarla pero ella no quiso hablar con ellas porque no se sentía lista y se sentía muy avergonzada. A su familia tampoco los quiso ver.Cuando le dijo al doctor que al otro día tenía que presentarse en The X Factor el doctor le dijo:Pero desobedeció al médico y al día seguiente miles la vieron, con un vestido que le cubría las heridas, y sus compañeros -en shock- se portaron amorosos y protectores con ella.A los 14 años Mel también trató de quitarse la vida. Todo ello lo relata en su autobiografía Brutally Honest (Brutalmente honesta).