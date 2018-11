Video de Yanet García en tanga desde su cama 'sube de tono' su cuenta

Se burlan de su trabajo en programa Hoy

Las fotos y videos de la retaguardia de Yanet García son el pan de cada día en su cuenta de Instagram, y una de sus más recientes publicaciones no es la excepción, pues la cantante aparece recostada en una cama, mostrando su trasero.La presentadora de la sección del clima en el programa Hoy, aparece con una expresión 'seria' y mueve el trasero por un instante para presumirlo a la cámara.El video lleva casi 3 millones de reproducciones y sólo está acompañado con la palabra 'weekend'.Los fans de la joven de 28 años se mostraron cautivados y no dejaron de comentar, aunque algunos escribieron mensajes muy subidos de tono, cosa que a ella no le molesta.Hace días la también presentadora del clima, Pamela Longoria, y un conductor del programa La Saga, se burlaron de Yanet García, asegurando que sólo le ordenan en el programa Hoy que muestre sus curvas, 'no el clima' e incluso fue imitada por el baile que hace antes de dar las noticias.