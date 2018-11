¿Tienes un auto de lujo?, podrías pagar tenencia

¿Para quiénes aplicaría?

Proponen condiciones



“Ese asunto por supuesto que nosotros no estamos promoviendo, pero que sí está el Gobierno cabildeando, eso sí es cierto, con ciertas condicionantes. Sí hemos dicho que tiene que estar muy limitado a ciertos estratos en donde no se afecte a la mayoría, y otras condiciones que se revisan. Que realmente sí sea para autos muy, muy de lujo, en una tabla escalonada (según el valor de la unidad), que no vaya a afectar a la gran mayoría”, opinó el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos.

Acuerdo entre estados



“Definitivamente no es una propuesta empresarial, sin duda está sobre la mesa, el Gobierno del Estado ha planteado la posibilidad de que se dé esa aportación, que tiene que ver con el bloque que están haciendo los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis y Aguascalientes, quieren homologar regulaciones, impuestos, una serie de prácticas, sentar las bases para trabajar de manera conjunta”, dijo.

AMDA rechaza la idea

Piden no respaldar propuesta



“El Gobierno cuando le hace falta dinero en las arcas aumenta los impuestos, pero lo que esperaría es que no hubiese casos de corrupción como hemos visto en el sexenio pasado, no, no estoy de acuerdo con el alza de ningún impuesto, los organismos empresariales que lo avalan no tienen una representatividad y a los que somos afectados no nos preguntaron”, reprochó el directivo de la asociación de distribuidores.

Elestudia regresar la tenencia sin afectar a quienes tengaEste tema podría estar incluido en la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato que el gobernadorVallejo, tiene como plazo presentar al Congreso del Estado a más tardar este sábado, para que el Legislativo lo revise y finalmente lo apruebe o no.La propuesta vendrían en el sentido de cobrar tenencia en autos con valor deTrasciende que la propuesta -que no se ha hecho oficial- plantea un impuesto de, y disminuiría la tasa de acuerdo al modelo de la unidad. Los que tengan más de 10 años no la pagarían.El cobro deen GuanajuatoEl Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y Coparmex Zona Metropolitana León puntualizaron que es el Ejecutivo, y no los organismos empresariales, el que plantea ese tema. Tampoco lo rechazan, siempre y cuando esté acotado a quien tienen alto poder adquisitivo yPiden que se administre de la misma forma cómo sería la aportación adicional del 0.3 sobre el 2% del Impuesto Sobre Nómina, a través de un fideicomiso con mayoría de representantes de sociedad civil. Y también que haya un esfuerzo importante del Gobierno del Estado por “apretarse el cinturón”.El dirigente de Coparmex León,, señaló que la argumentación del Estado es que, sino parte de un acuerdo con el bloque de estados vecinos.Mencionó que además el Gobernador planteó que ese ingreso (sobre) se destinará también al fideicomiso que el sector empresarial y organizaciones sociales proponen para administrar la aportación adicional deldel I. Además, dijo, esperan que la propuesta incluyaa losLaen Guanajuato rechazó la posibilidad de reimplantar la tenencia, dijo que será más fácil para los compradores tramitar su placa en otro estado.Informó que en Guanajuato se venden en promedioentrecon valor de más de, segmento que se vería afectado, pues preferirán comprar autos sin la tenencia. Pero además del daño a la industria, apuntó, “es un golpe más al bolsillo de los contribuyentes”.La AMDA envió una carta al Consejo Coordinador Empresarial y a Coparmex pidiendo queTambién este lunes por la noche se reunieron con el