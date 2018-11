En riesgo la salud de habitantes

No es apta para consumir



“En el domicilio de la privada Purísima, albergados en la masa gelatinosa, se identifica la presencia de parásitos intestinales como amibas y huevos de helminto”, se menciona en el documento.

Alertan a población

El análisis del agua

Arroja partículas



“Al poner a funcionar el pozo y llegar al tanque aquí fueron almacenadas para posteriormente ser distribuidas por la red, donde funcionan como hospederos de los parásitos y bacterias encontrados en la muestra del domicilio; estos microorganismos indican a una contaminación con materia fecal muy reciente en la red de distribución”.

Riesgo al consumir



“En relación a las fluctuaciones en las concentraciones de hierro y turbidez, entre el pozo y los domicilios indican una contaminación externa”, explicó Méndez Ramírez.

‘Vivimos entre la porquería’



“No sé que esté pasando con el drenaje, pero cuando llueve fuerte se sale la mierda (sic) y el agua de la llave sale muy café como si trajera lodo, pero tenemos que usarla porque quedaron de mandar pipas y sólo han venido dos veces”, dijo.

Olor a gasolina



“Huele a fierro, pero no sabemos qué trae en verdad, es una nata espesa y cuando junta uno agua en los tanques de un día para otro se pone como amarilla o café, por eso tenemos que filtrarla porque sale muy sucia”, lamentó la mujer.

Comenzón en la cabeza



“Pica muy feo el agua, pareciera que trae uno piojos, todos andamos con la rascadera de cabeza, pero también hemos notado que al otro día el agua se hace hedionda y se pone muy amarilla”.

Agua apestosa



“El Presidente de Pénjamo ha venido, él sabe del problema y no ha hecho algo; bajó las estrellas y el cielo y nada, aquí seguimos viviendo con el agua apestosa y el drenaje que se brota por las alcantarillas adentro de la casa”.

‘Antes estaba peor’



“Y para saber dónde está ese problema, ya tenemos como unos tres o cuatro años con este asunto, pero no ha habido enfermedades que sepa, pero sí sale el agua mala, se junta como una cosa amarilla en los tambos”.

Nadie les informa



“Dejamos el agua en los tambos y en dos días se pone amarilla, pero pues se ve bien cuando sale de la llave, pero entonces ¿Por qué no nos han avisado nada? Nadie nos ha dicho”.



“Y lo malo es que tenemos el drenaje todo tapado y enfrente de la tienda de la Conasupo están dos alcantarillas que están verdes y hiede mucho”, dijo preocupado.

Entrar a la, en el municipio de, es como. Los olores a material podrido y charcos de aguas negras se perciben por todas su calles.Desde hace cuatro años sus habitantes padecen con elPero la situación es más grave debido a que al parecer la red de agua potable de Veredas se mezcla con el drenaje sanitario; a pesar de esto decenas de familias la utilizan para beber, lavar y bañarse.Los estudios realizados por la(CEA), a través de la Dirección General de Desarrollo Hidráulico a cargo de, arrojaron que el agua pone en riesgo la salud de los habitantes de Veredas, ubicado a menos de cuatro kilómetros del estado de Michoacán y muy cerca del río Lerma.El documento que consta de siete hojas contiene los resultados fisicoquímicos, microbiológicos y microscópicos obtenidos de las muestras recolectadas en el pozo que está a un kilómetro de la comunidad.Las muestras se levantaron en dos tomas domiciliarias y en el pozo el pasado 14 de agosto y se encontró que el material recolectado era amarillo con café, con concentraciones de metal hierro fuera de la norma NOM-127-SSA-1994.De acuerdo a la interpretación de los resultados se concluyó que el agua del rancho Veredas no es apta para el consumo humano porque contiene material fecal que ponen severamente en peligro la salud de la población.Concepción Gutiérrez García, directora general de la CEA, informó al alcalde de Pénjamo, Juan José García López, el pasado 22 de agosto a través del oficio No. DG/DGDH/DDFOO/876/2018 de los resultados del estudio.En el oficio le pide llevar a cabo ocho recomendaciones, entre ellas,A su vez, Pérez Zárate también informó al Primer Edil penjamense sobre el estudio, aunque aclaró que el laboratorio de la institución no se encuentra certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), por lo que los resultados sólo se utilizarán para control interno.Con base en el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veredas tiene una población de 556 personas que habitan 179 viviendas.El pasado martes 14 de agosto personal de la CEA se presentó en Veredas por una solicitud de la coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VI-Irapuato para atender la emergencia del agua contaminada y el drenaje.Los visitadores Victoria Méndez Ramírez y Carlos Márquez informaron que en el agua del pozo y dos domicilios donde levantaron las muestras observaron “un material en forma de moco amarillo”.Como parte de la supervisión se trasladaron al pozo localizado sobre la carretera a La Herradura, el cual se perforó en las faldas del cerro en una zona de gran vegetación de poca altura y de tierra negra característica del lugar, muy soluble en agua.Las muestras de la llave de chorro del pozo presentaron pocas partículas cafés y amarillas, mientras que en las viviendas arrojaron una gran cantidad, hasta 20 veces más grandes, cuando se filtró el líquido en un pedazo de tela de algodón.En la hipótesis del resultado de análisis microscópicos se anotó que posiblemente las algas presentes en la muestra, identificadas como material vegetal amarillo, fueron introducidas al pozo junto con la tierra por medio de la lluvia.Ante esta situación la jefa del laboratorio, Victoria Méndez Ramírez, recomendó comunicar a la población sobre el riesgo que corren al consumir el agua, así como suministrar a través de pipas a los habitantes para que no utilicen la que llega a los hogares por la tubería.Cuando se le preguntó a don Ramón Lara Orozco sobre el agua potable y el drenaje de Veredas, contestó en tono molesto: “Tenemos muchos años que vivimos en la porquería, porque ningún alcalde nos hace caso”.Sentado afuera de su casa sobre la calle San José, don Ramón comentó que cada año viven la misma situación: tener que soportar los olores a drenaje y beber el agua contaminada.María del Rosario Juárez, otra de las afectadas, comentó que tiene temor de consumir agua de las pipas porque detectaron que tiene olor a gasolina.En otra vivienda de la calle Purísima, Rosaura Ascencio Navarro mostró un pedazo de tela lleno de un material que pareciera lodo que sale de la llave donde en agosto pasado tomaron una muestra los visitadores de la CEA.Isabel Espinosa Olmedo se quejó que el agua les provoca mucha comezón en la cabeza cuando se bañan, además de que han notado la caída abundante del cabello.Criticó a las autoridades municipales porque, dijo, a pesar de que les prometieron solucionar el problemas desde hace por lo menos dos años, no ha pasado nada.Por las calles San José y Esperanza al menos ocho madres de familia se acercaron con el reportero depara denunciar la situación que viven y pedir a las autoridades que actúen rápido antes de que se convierta en una emergencia.Entre las afectadas están Pascuala Rivera, Laura Ascencio, Carmen Barajas, Rosario Juárez, Rosario Orozco y Martha Lara.Pedro Meza Romero, presidente del Comité de Agua de Veredas y encargado del pozo, reconoció que tienen un problema grave con la distribución de agua y el drenaje sanitario.El hombre explicó que el terreno donde se perforó el nuevo pozo hace dos años era de su propiedad y lo donó, debido a que en el anterior se extraía agua de peor calidad.El pozo ubicado sobre la carretera de Pénjamo a la comunidad de Corrales tiene una profundidad de 310 metros.En línea recta se ubica a 3.5 kilómetros del río Lerma, que también padece un fuerte problema de contaminación.

TODOS LEEN:

-Dejan desmoronar calles en Zona Piel

-Invierten 2,330 millones en apoyos a comunidad

-Ponen ejemplo empresarios de Chihuahua

-Se unen empresarios guanajuatenses para ayudar

TODOS VEN: