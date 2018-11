Irapuatenses deben 34.8 mdp por no pagar el recibo del agua

“El año pasado la cartera vencida bajó cerca de 8 millones de pesos, esto por la depuración de las cuentas, al acercamiento que se tuvo con los ciudadanos”, dijo.

“En colonias como Lucio Cabañas, Che Guevara que ya hicimos una inversión y ahora tienen servicio de 24 horas, presión adecuada y servicio medido, están dándose cuenta de que sus recibos oscilan entre los 120 y 150 pesos, inferior a los 190 o 170 que en algunas zonas se está pagando mensualmente”, puntualizó.

La cartera vencida de laasciende a, señaló el director, Humberto Rosiles Álvarez.El titular de la paramunicipal indicó que a través de convenios de pago buscan que los ciudadanos se pongan al corriente, comentó que son alrededor de, principalmente porque tenían, o porque los ciudadanos no querían pagar dado el mal servicio al no contar con instalaciones de agua correctas, lo que llevaba al corte.comentó que entre las estrategias que se utilizan para disminuir la, se instalan medidores en los condominios habitacionales para que baje la facturación del consumo y la realización deRefirió que hacen convenios y conforme avanza el procedimiento esperan el, de no darse proceden a un embargo precautorio, aunque lo ven como un último paso, pues apuestan por elDijo que en las colonias que están migrando de cuota fija a servicio medido, como, así comobuscarán disminuir elAgregó que del total de cuentas vencidas, cerca de, siendo la mayoría de cuentas morosas en servicio doméstico, sobre todo en zonas como los condominios de la coloniay otras de la zona, donde el servicio deno ha sido bueno.