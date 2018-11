Devasta frente frío zonas de pino y encino en Puebla e Hidalgo: Biólogo

“Fue un fenómeno de congelamiento de la corona de los árboles y por peso se quiebran, pierden el lápiz que es por donde crece el árbol”, dijo.



Así lo dio a conocer el, en la conferencia 'Impulsando la sustentabilidad ambiental en el estado de Hidalgo', presentación que realizó durante el

El también director de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, abundó que dicha área natural protegida fue afectada en diez municipios de Puebla y solo en dos de Hidalgo: Acaxochitlán y Cuautepec de Hinojosa.

En total, más de 200 hectáreas de encino y pino tuvieron en ambas entidades; sin embargo, no precisó datos por separado, al argumentar que la zona protegida es compartida.

Anzures Vázquez enunció que las pérdidas en bosques de pino fueron catalogadas como totales, a causa de la tormenta invernal.

El biólogo recordó que en 2015 existió otro fenómeno que afectó la Cuenca Hidrográfica; no obstante, fue por la presión del viento y no debido a congelamientos.

De acuerdo con el conferencista, Hidalgo tiene áreas protegidas como los parques nacionales en Tula, Los Mármoles y El Chico; además de la Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán.