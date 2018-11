Hizo justicia por su propia mano: mató al violador de su hijo y se entregó a la justicia

"Mi nene me contó el lunes lo que había pasado, e inmediatamente se lo conté al padre, esto desencadenó que hiciera justicia por mano propia de la furia que le agarró. Después vino a la comisaría y se entregó", dijo Rocío, la madre del niño, a un medio argentino.

“La noche del crimen le mentí a mi hijo, le dije que había hablado con Darío y que me había contado toda la verdad. Ahí es cuando el nene reaccionó sorprendido y me dijo: '¿Cómo hablaste con él?, si me dijo que no te diga nada'. Mi hijo me contó que Darío lo tocó, que le había bajado los pantalones y que le compraba gaseosas y golosinas para atraerlo”, agregó la mujer.