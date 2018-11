Cártel de Sinaloa planeó matar a mando de PGR: 'El Rey' Zambada

“Se me pidió formar parte de plan”, explicó Zambada García, “que ayudara a localizarlo y proporcionando seguridad a los pistoleros”.

“El Rey” contó que cumplió con su cometido y buscó “la manera de localizar” a Vasconcelos, hasta finalmente dar con su paradero.



“Hablé con el jefe operativo de la policía”, explicó, pero no pudo hacer nada a pesar de que lo tenía en nómina del Cártel. “Este es un asunto delicado”, le dijo el agente, “esta gente iba a matar a Vasconcelos […] y uno de ellos ya está hablando”.

Una vez que supieron dónde estaba, preguntó al jefe de sicarios de su hermano Mayo, cómo iban a asesinarlo. "No me pareció correcto lo que iban a hacer", confesó, y entonces se salió de la operación. "Iba a ser un problema grave", dijo a Juan José Esparragoza, "El Azul", por entonces líder del Cártel de Sinaloa. Su hermano "Mayo", tras escuchar las opiniones, le pidió que se olvidara del tema. Al tiempo, el caso volvió a las manos de "El Rey", cuando recibió una llamada de Ignacio "Nacho" Coronel, otro de los líderes del Cártel, para que le ayudara con unos pistoleros que le habían detenido en Ciudad de México, plaza que controlaba Zambada García. El relato del plan para asesinar a Vasconcelos sólo fue una de las tramas que explicó "El Rey" en las primeras tres horas de testimonio, que también incluyó la historia del pago de 250 mil dólares a un teniente coronel que avisó que, en 2003, había un operativo inminente para detener a "El Chapo". Por tercer día consecutivo, "El Rey" continuó respondiendo al interrogatorio de la fiscalía, detallando toda su participación y las interioridades del Cártel de Sinaloa.