Asteriscos 96

11-20-2018Las autoridades en materia de Obras Públicas convirtieron en una verdadera bomba de tiempo el bulevar Nuevo Hidalgo a la altura de Villas de Pachuca, donde habilitaron una intersección a escasos metros de una pronunciada curva, lo que implica accidentes por alcance, más cuando circulan a toda velocidad los temidos autobuses de rutas foráneas que vienen de Tizayuca y la Ciudad de México.Esta adecuación se suma a la creación de un retorno habilitado fortuitamente frente a una nueva tienda de autoservicio. La Secretaria estatal de Obras Públicas niega participación en el caso. Sin embargo, el ayuntamiento de Pachuca les echa la pelotita, además de agregar a Mineral de la Reforma en la autoría, demarcación encabezada por Raúl Camacho donde simplemente no responden al tema.El diputado local que más comentarios ha generado entre propios y extraños es el joven exdirigente universitario, Jorge Mayorga Olvera. Lo anterior por contravenir los dictados de la Cuarta Transformación que implican austeridad, ya que arriba a la sede del Poder Legislativo a bordo de una poderosa GMC Yukon de color negro, que no es pecado, solamente contradictorio a lo que profesa su partido.Donde continúan celebrando la poca visión y el cansancio de los diputados locales es en la Secretaría de Desarrollo Social, ya que durante la comparecencia de su titular, Daniel Rolando Jiménez Rojo, poco le insistieron sobre los indicadores de pobreza y las respuestas que ofreció se limitaron al ámbito estatal, pero es en los municipios donde radica el problema, cuya estadística no se cuestionó.El proceso electoral para renovar los 84 Ayuntamientos de Hidalgo comenzará el año próximo y los grupos políticos lo saben, por ejemplo el Consejo Supremo Hñähñú, que intenta recuperar su presencia perdida, dio a conocer la entrega de visas estadunidenses a pobladores de diferentes municipios del Valle del Mezquital para que puedan reunirse con sus familiares en la Unión Americana.