REBELIÓN EN CHIHUAHUA 

Ejecutivo y Legislativo, un paseo por las nubes

***REBELIÓN EN CHIHUAHUAEl gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, fue el único Estado que interpuso una controversia constitucional por la Ley de Seguridad Interior, la Corte les dio la razón y la invalidó. Hoy es el único también que ya expresó preocupación por el “antifederalismo” del Plan de Seguridad de AMLO.*** DIEGO, SUAVECITOEn Guanajuato el góber Diego Sinhue no dice nada en público, sólo envió un comunicado suavecito para decir que está listo a trabajar en coordinación con el próximo Gobierno Federal. Resalta las coincidencias pero omite cualquier diferencia con el planteamiento “obradorista”. No quiere broncas.*** NO HAY DEBATEEl coordinador de la bancada panista en San Lázaro, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, ya advirtió que el gran problema no son las iniciativas fallidas, que por cierto todos los partidos presentan, sino que no hay debate, la aplastante mayoría de Morena y aliados impone los designios del tlatoani.*** EL NUEVO GOBIERNOLa semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otras cosas incluye la figura de los 32 “súper delegados” que responderán directamente a AMLO, la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la concentración de todas las compras (excepto Defensa y Marina) en la Secretaría de Hacienda.* NI UNA COMALos panistas, capitaneados por el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero, no asistieron a la sesión. “Hubo debate hoy, no; hay un proceso legislativo que se respete, tampoco; es una mala ley y no lo quieren reconocer. No hay voluntad para cambiar una coma, ¿eso es democracia?”, dijo el político.* OPOSICIÓN CLAVEEste capítulo es el primero de lo que se advierte como una ruda batalla legislativa PAN vs. Morena. El guanajuatense tiene la nada fácil tarea de posicionarse como oposición seria, aguerrida, pero no intransigente, de lo contrario sus posicionamientos perderían fuerza a la hora de lo importante. Hoy tiene la razón en no dejar pasar nada sin una discusión en serio, para eso está el Congreso.* PLAN DE PAZ, DEBATELo que debe seguir es precisamente el debate sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Guardia Nacional, militarización, legalización de drogas, amnistía, atención a víctimas, reinserción social, etc. Son muchos temas donde habrá que exigir a nuestros legisladores hacer la tarea por la que cobran.* EL FEDERALISMOSi como el Gobernador de Chihuahua y otros más plantean, la estrategia de Seguridad atenta contra el federalismo por el papel que tomarán los súper delegados, el que tendrá que ponerse las pilas es el presidente de la Comisión de Federalismo, que es uno de casa, el sanmiguelense Ricardo Villarreal. Lo mismo el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, el leonés Fernando Torres Graciano.*** LA CONGRUENCIALa bandera del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado, dicen ellos, es evitar la simulación. La senadora e integrante del equipo de Marko Cortés en el PAN Nacional, la leonesa Alejandra Reynoso, estuvo el viernes en el programa de Joaquín López Dóriga, “SiMeDicenNoVengo”, y fue insistente en que la reforma de Morena para crear la Fiscalía General no garantiza autonomía ni independencia.* FISCAL CARNAL, NOSu compañero panista en el Senado, el penjamense Erandi Bermudez, presume: “Los senadores del PAN buscaremos que no haya lugar a un #FiscalCarnal”. La diputada federal Verde, Betty Manrique, no tardó en responderle: “Bien Senador, en Guanajuato tampoco queremos #FiscalCarnal ¿verdad?”.*PASE AUTOMÁTICOMarcela Villalobos, integrante de Fiscalía que Sirva Guanajuato, advirtió en su cuenta de Twitter que los grupos parlamentarios de PAN y PRD, y las representantes de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, quieren continuar con el pase automático del procurador Carlos Zamarripa como Fiscal. La decisión está en la cancha del PAN quienes mantienen un sospechoso silencio. La incongruencia azul.La presidenta del Congreso del Estado, la panista irapuatense Lorena Alfaro, presumió hace unos días en sus redes sociales una selfie con el gobernador Diego Sinhue desde el helicóptero del Gobierno del Estado sobrevolando el cerro de El Cubilete, y con el siguiente comentario: “Acompañé al gobernador @diegosinhue y tuve el privilegio de ver de cerca al Cristo Rey de la montaña del Cubilete”.El panista Carlos Arce opinó así: “El Ejecutivo sube a su helicóptero a la diputada representante del Poder Legislativo y la lleva a dar una vueltecita sobre Cristo Rey. Gran simbología en ese tour”.