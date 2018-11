¿Y ahora qué hago?

Todos los días nos enfrentamos a distintas eventualidades, denominadas “crisis”, entendiendo que esto es: “una situación difícil de una persona por algún cambio ya sea a nivel personal o social”.Estos cambios generadores de crisis pueden ser a todas las edades, por ejemplo: el primer día de preescolar, una caída cuando están aprendiendo a andar en bicicleta, ruptura amorosa, cambio de ciudad, un desastre natural, un asalto, etc. Casi todo puede ser generador de crisis, esto depende de cada persona.Es complicado que siempre que se presente una crisis exista una persona capacitada para atenderla, sin embargo, existen algunas estrategias útiles para ayudar a contener el momento:Si observas a alguna persona que está teniendo una situación complicada es importante generar un acercamiento para saber cómo se encuentra o ver si podemos ayudar en algo. No se debe de forzar esta situación.Una vez que existe este acercamiento y contacto es necesario prestar escucha a lo que nos quieran decir y opinar solo si estamos seguros, nos sentimos capaces o solicitaron nuestra opinión.Es importante mostrar interés por lo que nos comparten, no distraernos puede hacer una gran diferencia.No devaluar la situación, a veces puede parecer un problema sencillo, sin embargo, cada persona es diferente y por ende los problemas también lo son. Demostrar que te interesa y que es importante.Si es posible, es de suma importancia seguir observando o monitoreando a la persona y la situación, esto ayudará a valorar la necesidad de una intervención más profunda.Ante situaciones como las que se viven hoy en día a nivel mundial, estas recomendaciones de acción pueden apoyar demasiado a mantener la estabilidad emocional y personal de algún ser querido. Así recuerda, la salud emocional es igual de importante que la salud física.