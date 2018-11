La atacante creyó que era un personaje más de la serie y casi mata a una persona. Imágen tomada de Google.

Está sana, según exámenes psicológicos



“Ella agarró un cuchillo de la cocina y de repente lo atacó cuando salía del baño, apuñalándolo en el pecho. Curiosamente, las pericias psicológicas determinaron que estaba sana"

La rusa Ekaterina Tirskaya, de 22 años, creyó que era 'Elena Gilbert', de la serie de televisión estadounidense 'The Vampire Diaries' y apuñaló a su pareja en el pecho.Ella explicó que creyó que era el hombre lobo. Sí, fue la explicación que dio a la Policía.Habían dormido juntos por primera vez después de conocerse por redes sociales; ella comenzó a decir que era una vampira, que tenía la misión de matar hombres lobos, y aunque él le dijo que no creía en lo sobrenatural y la obligó a irse de su casa, no imaginó que ella se había creído su propia mentira.El joven salió del departamento como pudo y golpeó las puertas de los vecinos pidiendo ayuda; la joven fue sentenciada a 2 años y medio de prisión y deberá pagar 3 mil 900 libras esterlinas, unos 180 mil pesos a la víctima.