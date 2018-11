Revisa los cruces de cuartos de final en la Liga MX femenil

Lade laestá lista.Acá lasde los equipos que buscarán el título en laTABLA1. Tigres2. Pachuca3. América4. Chivas5. Monterrey6. Toluca7. Pumas8. AtlasLos cruces quedaron de la siguiente manera.Tigres vs AtlasIda23 de noviembre11:00 horas ColomosVuelta26 de noviembre20:00 horas Estadio UniversitarioPachuca vs PumasIda23 de noviembre15:00 horas La CanteraVuelta26 de noviembre18:00 horas Estadio HidalgoAmérica vs TolucaIda21 de noviembre18:00 horas Estadio Nemesio DíezVuelta24 de noviembre15:00 horas CoapaChivas vs MonterreyIda22 de noviembre19:00 horas BBVA BancomerVuelta25 de noviembre19:00 horas Estadio AkronAcá los criterios de desempate que emitió la Liga.De acuerdo al Artículo 14 del Reglamento de Competencia:Los ocho clubes calificados para la fase final de cada torneo serán reubicados de acuerdo con el lugar que ocupen en la tabla general de clasificación al término de la Jornada 18, correspondiéndole el puesto número uno al club mejor clasificado, y así sucesivamente hasta el número ocho. Los partidos correspondientes a la fase final se desarrollarán a visita recíproca.Así mismo, el Artículo 16 indica la forma en que se jugarán los cuartos de final:Los clubes vencedores en los partidos de cuartos de final serán aquellos que en los dos juegos anoten el mayor número de goles, criterio conocido como marcador global. De existir empate en el número de goles, la posición se definirá a favor del Club que haya anotado una mayor cantidad de goles actuando como visitante. Si una vez aplicado el criterio anterior los clubes siguieran empatados, se observará la posición de los clubes en la tabla general de clasificación.Los favoritos en el papel son los primeros cuatro clasificados, sin embargo, el futbol mexicano se caracteriza por tener muchas sorpresas en la liguilla, la rama femenil no es la excepción.Seguro te interesa: