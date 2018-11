Fichaje de Marcel Ruiz regresaría a Chivas a la televisión abierta

"Resulta que esta negociación no la hizo la directiva de los emplumados; se preguntarán entonces ¿quién podría negociar a jugadores del Querétaro?, pues más arriba, más arriba. Me contaron que fue directamente desde las oficinas de Olegario Vázquez Aldir, mandamás de Grupo Ángeles, que incluye a Imagen y a Gallos Blancos, desde donde se arregló", señala el Francotirador en su columna.

"La novedad es que para llegar a este acuerdo, se puso en la mesa la negociación de los derechos de televisión de Chivas para que Imagen los transmita por señal abierta. Como lo leen. Por eso, de una vez, mis Gallos accedieron a traspasarles a Marcel. Dando y dando. Sumará al pago en el futuro cercano", continúa la columna.

