Laal mando decerró el año 2018 con una nueva derrota ante, quien le repitió la dosis de 2-0, endisputado en el estadio Islas Malvinas.Mauro Icardi abrió el marcador al minuto dos y Paulo Dybala anotó al 86.sumó sieteen los últimos ocho duelos que ha disputado.El equipo albiceleste terminó con el cero en un despeje largo del portero Gerónimo Rulli, que el propio Icardi retrasó para Erik Lamela y este, a su vez, filtró para el jugador del Inter de Milán quien se quitó muy fácil a Edson Álvarez para definir con disparo cruzado y batir a José de Jesús Corona.La Selección Nacional nuevamente mostró una total falta de cohesión prácticamente en todas sus líneas, algo que se acentuó de mediocampo al frente.Mientras la albiceleste tampoco ofreció un desempeño sobresaliente, con lo mínimo controló al rival para mantener la ventaja e irse así al descanso. Ricardo Ferretti movió sus piezas para el complemento con el ingreso de gente como Roberto Alvarado, Jesús Gallardo y Luis Rodríguez.México vivió sus mejores momentos e inclusive pudo haber logrado el empate, pero primero el silbante colombiano no señaló como penal una clara falta dentro del área de Roberto Pereyra sobre Henry Martin, al minuto 61.Y siete minutos después, Gallardo tuvo la paridad, pero no tuvo la suficiente determinación para conectar su cabezazo, que fue atajado de manera perfecta por Paulo Gazzaniga.Cuando parecía que el empate podría darse, Roberto Alvarado perdió un balón que tomó Giovanni Simeone por el sector de la izquierda de donde cedió al centro del área para el recién ingresado Paulo Dybala, quien definió con disparo cruzado al minuto 86.Esta anotación aniquiló por completo al cuadro mexicano, que acumula tres partidos consecutivos sin marcar gol, un problema que parece no tener fin y que debe tener muy preocupado al próximo estratega mucho antes de que asuma la dirección técnica.El arbitraje estuvo a cargo del colombiano Andrés Rojas, quien no marcó un penal a favor de México. Amonestó a Santiago Ascacibar (22), Erik Lamela (45) y a Walter Kannemann (71) por los de casa; y a Jesús Gallardo (61) y Luis Rodríguez (73) vieron cartón preventivo por México.