Alex Mejía extraña al Atlético Nacional y no descarta el regresar

"Yo tengo un profundo respeto y gran admiración por Atlético Nacional, fue el equipo donde me sentí más cómodo, donde disfruté cada día, donde disfruté cada partido, se consiguieron cosas importantes y quisiera volver a repetirlas (...) no cierro las puertas para volver, sí quiero volver pero no sé cuando", dijo.

CLARO Y DIRECTO: Alexander Mejía atendió a los medios de comunicación colombianos y no se anduvo por las ramas.



Sí quiere volver, pero aún le queda un año de contrato con el @clubleonfc. ¿Qué pasa con el 'Capo'? #DaleLeón pic.twitter.com/vjA0JbNg62 — Dale León (@daleleon_mx) November 20, 2018

"No me estoy ofreciendo pero simplemente veo y me escribe la gente que quieren que yo vuelva, pero como yo digo no depende de mí, simplemente quiero volver pero no sé cuando. No cierro las puertas, las mantengo abiertas para cuando (Atlético) Nacional lo decida", agregó el "Capo".

"No he tenido ningún acercamiento (con Atlético Nacional o Deportivo Cali), sólo son rumores pero como te dije ahorita las puertas están abiertas y la idea es volver a algún momento, no he tenido ningún acercamiento con ninguno de los directivos que nombraste así que estamos tranquilos, estamos en disposición y lo que Dios permita para mí, para mi familia, que sea lo mejor y que sea lo que uno realmente quiera".

La directiva le abre las puertas

“Hasta ahorita no tenemos de ningún club ningún acercamiento, pero por supuesto que se va a analizar, se va a ver (...) Si el jugador no quiere seguir con nosotros siempre tiene las puertas abiertas, tenga o no tenga contrato. Eso está claro y no tenemos jugadores que no quieran estar en esta institución”, comentó.

VIVA VOZ

