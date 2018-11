“Se está viendo, se viene platicando de tiempo atrás. Hay cosas en las que no se han llegado a tener acuerdos, pero luego de que termine el torneo hablaremos”, señaló.

Sobre la ampliación de contrato a @mauroboselli:



“Nosotros como institución somos muy respetuosos. Si el jugador no quiere seguir con nosotros siempre tiene las puertas abiertas, tenga o no tenga contrato. Eso está claro y no tenemos jugadores que no quieran estar en esta institución”, señaló.

y ladel Clubno han llegado a un acuerdo, aseguró el director deportivo de la institución verdiblanca, quien agregó que será al término delcuando se amplíe, o no, eldel ariete argentino.Esta mañana, durante la práctica que dirigió Ignacio Ambriz en Casa Club,aceptó que las pláticas tanto concomo con su representante iniciaron hace algún tiempo, aunque lasse han "trabado" en algunos temas que no mencionó.Por ahora, como dejó entrever el directivo esmeralda, no existe una determinación clara en cuando al tiempo que seguiríaen, y tampoco en el aspectoCabe recordar que pese a que se habla mucho de su posible salida, el "Matador" tiene todavía seis meses más de contrato con los Verdes, aunqueagregó que esto no sería un factor determinante en caso de que el delantero les expresara su deseo de salir del equipo.