El León ya piensa en sus refuerzos para el Clausura 2019

“Falta una fecha para que termine el torneo, debemos esperar y hacer un análisis, hablar con cuerpo técnico y jugadores. No se cumplió el objetivo y tenemos que replantear el trabajo, tomar las mejores decisiones para el club. Le debemos a nuestra afición.” Rodrigo Fernández pic.twitter.com/nrFv82fIfJ

"No se trata a veces de números, serán pocos y serán únicamente dos o tres, pero eso no está definido por los que salgan o no salgan. En posiciones, algún volante o alguna otra área, esto ya dependerá de los movimientos que sean internos", aseguró Fernández, director deportivo de la institución.