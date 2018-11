México empata con Japón y avanza a Cuartos de Final

Goles

Alineaciones

Lavino de atrás para rescatar ely amarrar sua losde lade laMomoka Kinoshita adelantó a las niponas al minuto 40, pero Alison González logró la paridad al 63; con este resultado el cuadro mexicano llegó a cinco unidades para ocupar el segundo sitio del Grupo B; las japonesas sumaron también cinco puntos en el primer sitio del mismo sector.Japón: Momoka Kinoshita al 40'.México: Alison González al 63'.Japón: 1.- S. Ohba; 3.- I. Nagae; 4.- W. Goto; 6.- S. Ito (2.- C. Tomioka al 60'); 7.- S. Matsuda (c) (8.- C. Takizawa al 45'); 9.- C. Kamiya (12.- H. Osawa al 89'); 10.- M. Nakao; 11.- T. Tanaka; 14.- W. Yoshizumi; 16.- M. Kinoshita y 19.- M. Morita. DT. Futoshi Ikeda.México: 1.- Jaidy Gutiérrez; 2.- Reyna Reyes; 3.- Tanna Sánchez; 5.- Ximena Ríos; 8.- Nicole Pérez (c); 9.- V. Busso (7.- N. Díaz al 61'); 10.- Alison González (21.- A. Avilez al 85'); 11.- Anette Vázquez; 14.- Nicole Soto; 17.- Natalia Mauleon y 18.- Silvana Flores (6.- N. Granados al 57'). D. T. Mónica Vergara.