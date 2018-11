El Tri no recibe aún premios económicos por participación en Rusia 2018

"No se les ha pagado dicho acuerdo porque FIFA no les ha dado luz verde a los premios que se ganaron en la pasada Copa del Mundo. Y los que manejan el dinero en la Femexfut no autorizan el pago de las arcas del organismo basados en que ese dinero no es justificable de gastos hasta que entre a la cuenta", señala Rodríguez en la nota.

"NOSOTROS NO TENEMOS COMO LOS ARGENTINOS O LOS BRASILEÑOS, QUE TIENEN PARA ARMAR TRES SELECCIONES"#LUP Guillermo Ochoa fue tajante al hablar de los futbolistas mexicanos que militan en equipos europeos y los rumores que indican que se han negado a ir con el Tri pic.twitter.com/c3kOGspyFa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 17, 2018

"Situación que sí bien no ha sido detonante para las quejas o un pretexto para no acudir a los llamados, es un tema que preocupa e incomoda a algunos de los perjudicados por cómo se ha desarrollado la situación en últimos meses con el Tri".

Tras la renuncia de, lano encuentra el rumbo, se nota sin un plan de trabajo y soretodo, de juego, desorientada y molesta, características que de acuerdo a lo publicado poren, también se deben a que lano le ha pagado a los seleccionados loseconómicos prometidos tras su participación enAsí mismo, agregó que si bien esto no ha motivado la desbandada de jugadores mundialistas (la gran mayoría no ha sido contemplado en el proceso de Ricardo Ferretti), sí los tiene molestos y preocupados por la tardanza.Al término del partido, las palabras de, en las que señalaba que el equipo no tenía un camino o rumbo a seguir, llamaron la atención y, de acuerdo a, son prueba del momento complicado que atraviesa el grupo tricolor.