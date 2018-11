Todo lo que debes saber de los partidos amistosos de la última fecha FIFA

2018-11-20 17:12:17 | EL UNIVERSAL

Llegó la última fecha FIFA del 2018 y aquí te dejamos todo lo que tienes que saber sobre los partidos amistosos.

FOTO: Twitter @FIFAcom



Argentina vs México

o Argentina enfrentó 29 veces a México y sólo perdió en cuatro ocasiones, mientras que lo venció en 13 oportunidades (12E).

o México no derrota a Argentina desde julio de 2004 (1-0 en Copa América), se han enfrentado ocho veces desde esa ocasión (5V 3E).

o Argentina nunca perdió de local ante México, logrando dos victorias (2E), 1-0 en 1962 y 2-0 en el reciente duelo.

o Argentina intentó 15 remates contra solo tres de México en la victoria por 2-0 el pasado 16 de noviembre.

o Argentina ha recibido solo un gol en los cinco partidos con Leonel Scaloni como entrenador (3V 1E 1D); fue en su única derrota, 0-1 ante Brasil.

Peru vs Costa Rica

o Perú enfrentó seis veces a Costa Rica, con cuatro victorias, una derrota y un empate.

o La única derrota de Perú ante Costa Rica se dio en marzo de 1956, cayó 2-4 en lo que fue su primer enfrentamiento.

o Perú derrotó 1-0 a Costa Rica la última vez que se enfrentaron, en agosto de 2012, fue con gol de André Carrillo.

o Perú ganó los tres anteriores disputados como local ante Costa Rica; anotando ocho goles y concediendo apenas uno.

o La última vez que Perú recibió a Costa Rica fue en octubre de 2010, le ganó 2-0, goles de Luis Ramírez y Hernán Rengifo.

Italia vs Estados Unidos

o Estados Unidos enfrentó ocho veces a Italia, con una victoria, tres empates y cuatro derrotas.

o La única victoria de Estados Unidos ante Italia fue en el duelo más reciente, 1-0 en un amistoso de febrero de 2012.

o Italia ganó solo dos de sus 10 partidos en 2018, con tres derrotas y cinco empates.

o Estados Unidos ganó solo uno de sus últimos siete partidos, fue 1-0 frente a México en septiembre (2E 4D).

o Italia solo anotó dos goles en sus últimos cuatro partidos (1V 2E 1D), Filippo Bernardeschi ante Ucrania (1-1) y Cristiano Biraghi frente a Polonia (1-0).

Chile vs Honduras

o Chile ha enfrentado cinco veces a Honduras, con tres victorias y dos derrotas.

o La última vez que Chile jugó ante Honduras fue en la Copa del Mundo de 2010, le ganó 1-0 con gol de Jean Beausejour.

o Será la segunda vez que Chile juegue como local ante Honduras; la ocasión fue su primer duelo, en marzo de 2000 y ganó 5-2.

o Chile jugará su primer partido en Temuco desde marzo de 2010, cuando igualó sin goles ante Venezuela.

o Chile disputará su décimo partido con Reinaldo Rueda como entrenador, consiguiendo hasta ahora tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Francia vs Uruguay

o Uruguay enfrentará por décima ocasión a Francia; solo ha jugado más veces contra dos seleccionados de Europa: 11 Inglaterra e Italia (10 también frente a España).

o Uruguay tiene tres victorias, cuatro empates y dos derrotas en sus nueve duelos previos ante Francia.

o La última vez que Uruguay enfrentó a Francia fue en la Copa del Mundo 2018, cayó 0-2 en los cuartos de final.

o Uruguay jugó como visitante ante Francia en cuatro oportunidades; ganó 5-1 el primer enfrentamiento (Juegos Olímpicos de 1924), pero no convirtió en los siguientes tres partidos (2E 1D).

o Será el sexto partido de Óscar Washington Tabárez ante Francia como entrenador de Uruguay, tres de ellos terminaron en 0-0.

Brasil vs Camerún

o Brasil enfrentó cinco veces a Camerún, con cuatro victorias y una derrota.

o La única derrota de Brasil ante Camerún se dio en junio de 2003, cuando cayó 0-1 en Copa Confederaciones.

o La última vez que Brasil enfrentó a Camerún fue en junio de 2014 en la Copa del Mundo, le ganó 4-1, con un doblete de Neymar.

o Brasil ganó 33 de los 34 partidos que ha jugado contra seleccionados de África; la única derrota fue en junio de 2003 ante Camerún (0-1).

o Neymar ha participado en 13 goles en sus 11 partidos con Brasil en 2018: 7 goles y 7 asistencias.