A Thalía y Natti Natasha se les apaga el 'playback' y critican su verdadera voz

Profesionalismo es cantar en vivo. No hacer uso de playback, ahora no nos venden buena música nos venden engaños y mercadotecnia basura. — anton (@antonval88) November 20, 2018

@thalia fue la única en #LasQueMandan que uso playback por eso le pasó lo que le pasó ya ni @PaulinaRubio. Mis respetos para Paulina puso buen show en vivo — Alan (@alan_sfv) November 18, 2018

A Paulina Rubio le fue 'un poco mejor'

Una no gana ni para verguenzas, la Thalia haciendo playback y quedando al descubierto, la Paulina diciendo te queremos trump, la trevi sintiéndose gaga y llegando en una bola de hule, la natasha enseñando el culo que ea lo único que sabe hacer, y la yuridia cantó puro cover — La Famosa Gilbertona (@LGilbertona) November 19, 2018

Thalía hizo 'el oso' a decir de muchos internautas, pero esta vez no por alguna publicación o declaración, sino por una falla en el 'playback' en pleno concierto, y justo cuando cantaba una de sus canciones más exitosas actualmente 'No me acuerdo'.Cantaba en Los Ángeles, California, al lado de Natti Natasha; ambas bailaban y cantaban pero de pronto 'se les fue la voz', aunque reaccionaron de inmediato y Thalía, con toda su experiencia, 'prendió' al público al instante.Natti Natasha al parecer estaba más nerviosa que Thalía, pues el público de inmediato gritó y chifló cuando se fue el audio, pero las famosas los pusieron a cantar 'a capela', demostrando que en realidad no les falta voz.Eso sí, 'la verdadera voz' de Thalía fue cuestionada en redes sociales, pues a muchos no se les fueron 'los detallitos'.Paulina Rubio también se presentó en The Forum, y varios espectadores comentaron que su show fue más respetable pues "fue en vivo" y no "engañó" con playback al público.