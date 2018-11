Kylie Jenner enseña a su bebé sus primeras palabras: 'su marca de cosméticos'

Los tiernos 'pininos' de Stormi



"Tratando de enseñarle algunas nuevas palabras"

La más pequeña de 'las Kardashian' no puede esperar a que no hija Stormi diga sus primeras palabras, pues la bebé ya cumplió 9 meses y no deja de balbucear.La hija de Kylie Jenner y Travis Scott está siendo enseñada a hablar por su mamá, aunque Kylie no quiere -en redes sociales- que diga cosas como mamá o papá, sino "Kylie Cosmetics".La niña aún no logra decir el nombre de la marca de cosméticos que ha hecho multimillonaria a su mamá, pero ya hace algunos sonidos que llenan de ternura, y dan igualmente millones de reproducciones a la cuenta de Jenner.En febrero Stormi cumplirá un año de edad; sus primeros meses de vida le han hecho honor a su nombre, pues la bebé llegó 'a las redes sociales' como una auténtica tormenta, ya que cualquier publicación de su mamá con ella es un imán de miradas.La joven mamá de Stormi ha sabido hacer la mejor publicidad de sus productos con su propia imagen, y las fotos donde presume la vida de lujos extremos que se da, logran despertar la curiosidad entre la gente.