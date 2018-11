"El viernes pasado que canté en Xochimilco... yo le agradezco al programa, pero no voy a pasar que pasen desapercibidas injusticias como que alguien me golpee"

Dejará el programa si no le hacen justicia



"Como no grabaron, nadie hace nada, pero hay testigos, pero a mí me pasó y para mí sí existe"

"Si no se hace justicia yo simplemente dejo de ir al programa"

Acusa a la producción y al productor

'La Bebeshita' rompió el silencio y denunció que ha sido víctima de abusos del productor Hernán Albarenque de 'Enamorándonos'.La integrante del programa de TV Azteca denuncia que fue golpeada por una 'amorosa'. En el programa de YouTube 'Vaya Vaya' se hizo eco de la declaración que hizo en video Daniela Alexis.Estaba estresada y molesta cuando habló para una cámara, dijo que la abrazaron para que no se moviera y una persona aprovechó y la golpeó.Dijo que no puede ser que la televisora, ni la producción, ni nadie haga algo; "me he callado, le he dicho a los productores, ellos me vieron llorando, golpeada, ya sabemos que el productor Hernán me odia, ya todo mundo lo sabe que me humilla, que me cierra el micrófono, eso es una realidad".Dijo que fue al Ministerio Público por su seguridad "y no hacen nada".En el programa de YouTube mencionado se dijo que 3 personas de la producción confirmaron que al parecer la mujer mencionada es Gaby Sánchez, aunque eso se mantiene como un rumor pues ella no ha hablado.Con información de Radio Fórmula, canal de YouTube 'Vaya Vaya' y redes sociales.