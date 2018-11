"A pesar de eso nos presentaremos (Si Dios quiere) pasado mañana en Veracruz. Mil bendiciones para todos y de los males, el menor. Dios nos proteja a todos", escribió la actriz en la red social.



"Siendo aproximadamente las nueve horas del día 20 de noviembre del 2018, circulando sobre el libramiento rumbo a Reynosa, Tamaulipas, un grupo de hombres armados detuvieron el vehículo y una vez ejecutada la detención, golpearon y amagaron al personal de producción, se apoderaron de camión y exigieron el pago de un rescate a fin de restaurar al personal el goce de su libertad", refiere el comunicado.

robaron elque transportaba escenografía, vestuario y equipo con valor de poco más de cinco millones de pesos de la obra de teatroque se presentaría este martes en esta ciudad.Estos hechos fueron confirmados por laen su cuenta dedonde publicó: "Hoy secuestraron un camión cuando íbamos de camino a Reynosa, Tamaulipas, nos robaron equipo y golpearon a los tramoyistas, es muy triste la inseguridad que hay en el país. Gracias a Dios, los actores estamos bien, pero consternados por las amenazas de que si llegábamos, iban a quemar el camión y a atentar contra nuestras vidas".La actriz, quien lleva uno de los roles principales en la obra, manifestó además que por esta razón no pudieron presentarse en esta frontera.Trascendió que el vehículo fue detenido para una supuesta revisión por lo que los sujetos solicitaron al chofer bajar de la unidad a fin de que abriera las puertas para verificar lo que se transportaba.En el tráiler viajaban algunas personas que forman parte del staff de producción, quienes fueron golpeados por los hombres armados, tras exigirles que esta obra no se presentaría en la ciudad.Los hombres armados decidieron llevarse la unidad, por lo que la obra, que se presentaría en elPor medio de un comunicado de prensa, la producción de la obra externó la indignación e impotencia ante estos hechos.Indica además que: "Los hombres que dijeron pertenecer a un grupo dedicado a la delincuencia organizada, expresaron a quienes forman parte de la producción, su oposición a que se presentaran las funciones de la obra, amenazando con lesionar o poner en peligro la vida de cualquier miembro de la producción que ingresara a Reynosa".La misiva expresa además que: "Ante la amenaza y el riesgo que podría existir para el equipo de producción y público, se cancelan las funciones que se presentarían y se invita a las personas que hayan adquirido boletos de la obra para que acudan al teatro, a solicitar la devolución del dinero que pagaron".En esta obra participanLas autoridades no han emitido información al respecto debido a que hasta el momento no han recibido alguna denuncia sobre estos hechos, sin embargo, en los puntos de venta de boletos para esta obra los encargados informaban de la cancelación por motivos de inseguridad.Esta puesta en escena se presentará enel próximo viernes en el Teatro Reforma, donde hasta el momento continúan vendiéndose boletos.