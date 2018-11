Se manifiesta Maestros por México durante comparecencia

Entre gritos de “¡secretario pinocho!” y “¡mentiroso!”, comparece ante diputados locales Atilano Rodríguez Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), quien fue cuestionado por el caso de 37 maestros cesados y desplazados en Hidalgo por presuntamente oponerse a la reforma educativa.



La controversia inició con los cuestionamientos del diputado de Morena, José Luis Muñoz Soto, quien, con lista en mano, pidió al secretario una explicación del por qué han permitido atentar contra los maestros hidalguenses; además, solicitó su restitución.



En respuesta, Atilano Rodríguez dijo que al interior de la administración en curso “no ha existido ningún despido. La organización sindical mantiene una condición de respeto”, agregó que no han recibido ninguna relación de docentes con presunta baja.



Lo anterior causó molestia entre un grupo de docentes identificados con el grupo ‘Maestros Por México’, que escuchaban la comparecencia en el lobby del recinto legislativo y se manifestaron gritando reiterativamente: “¡Mentiroso!” y “¡Eres el secretario pinocho!”.





“Señor secretario, tengo una lista de 37 laudos contra su Secretaría. No son emitidos por una persona, sino por una autoridad laboral. Terminando su comparecencia se la entregaré”, le respondió el diputado José Luis Muñoz.



En la controversia, la diputada de Morena, Doralicia Martínez Bautista, le pidió al secretario “una clara respuesta y no evada”, y recordó el planteamiento que hicieron hace una semana en el que solicitaron la reinstalación en sus centros de trabajo a más de 700 maestros hidalguenses reprimidos por no respaldar la reforma educativa.



La legisladora de Huejutla detalló que desde 2013, cuando se implementó la Reforma Educativa, autoridades de la SEP y de la sección 15 del SNTE realizaron una persecución al magisterio en el estado.



“La represión también fue física. Se demuestra evidencia que por más de cinco años de lucha ha habido resistencia magisterial, habiendo 31 maestros desplazados, 47 despedidos (dos con claves boletinadas y dos con recategorización); además, 500 despojados de sus claves y otros 150 con cambios de clave de adscripción que no solicitaron”, detalló.