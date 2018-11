Columna de bienestar

El síntoma más común es el dolor ardiente o “quemante” entre el esternón y el ombligo. Pero casi tres cuartos de todas las personas con úlceras en el estómago no presentan ningún signo ni síntoma.



¿Qué es una úlcera en el estómago?

Cuando su estómago está sano, está cubierto por una capa de moco “pegajoso”. Esto lo protege del ácido que ayuda a “descomponer” la comida. Si algo altera este equilibrio, su estómago puede terminar con mayor cantidad de ácido y sin suficiente moco. Con el paso del tiempo, ese ácido elimina el tejido sano que recubre el estómago. La dolorosa y en ocasiones sangrante lesión que produce este exceso de ácido se llama úlcera. Algunas son pequeñas, mientras que otras úlceras pueden llegar a medir más de 2.5 cm.



La culpable de la mayoría de las úlceras es una bacteria:

La causa más frecuente de úlceras no es el estrés o la comida súper picante. Estos factores solo empeoran el problema. A menudo, el factor más importante es la presencia de una bacteria en el intestino llamada Helicobacter pylori (H. pylori). Esta bacteria inflama la pared de su estómago hasta que se forma una úlcera. Aún no está claro cómo es que esta bacteria llega a esta zona del cuerpo. Se sabe que puede transmitirse a través del contacto cercano, como besarse, o a través de alimentos y bebidas contaminadas. A los 60 años, aproximadamente la mitad de todas las personas se han infectado con esta bacteria.



¿Por qué las medicinas para controlar el dolor también son culpables?

Si Usted acostumbra a tomar medicamentos para controlar el dolor como: aspirina, ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, entre otros corre riesgo de formar una úlcera. Cuando Usted tomar estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos con demasiada frecuencia o durante un tiempo prolongado, se inflaman los tejidos que cubren el estómago. Por otra parte, una vez formada una úlcera si Usted continua tomando estos medicamentos no tendrá oportunidad de curar la úlcera hasta que los suspenda.



Otros medicamentos que pueden formar úlceras:

Existen otros medicamentos que, cuando se toman al mismo tiempo que las medicinas para controlar el dolor, pueden crear el escenario perfecto para la formación de una úlcera. Los esteroides (medicamentos fuertes para desinflamar y controlar el dolor) y los anticoagulantes (medicinas para “adelgazar” la sangre) pueden ser difíciles de digerir para su estómago. También lo son algunos medicamentos que ayudan al tratamiento de la osteoporosis. Pregunte a su médico acerca de estos tratamientos para determinar si es apropiado que Usted los consuma.



¿Puede ser cáncer?

Es raro, pero a veces algunos tumores causan úlceras estomacales. Existe una enfermedad llamada síndrome de Zollinger-Ellison (ZES), que significa que se forman uno o más tumores en el intestino delgado y páncreas, llamados gastrinomas. Estos tumores liberan hormonas que obligan a su estómago a producir más ácido de lo normal, lo que provoca la formación de úlceras. Los gastrinomas no siempre significan que usted tiene cáncer. Pueden ser benignos (inofensivos) y pueden no propagarse.



¿Cómo se siente el dolor de una úlcera en el estómago?

Cuando una úlcera está en formación y causa molestias al cuerpo, es difícil ignorarla. Usted puede sentir un dolor ardiente o “quemante” entre el esternón y el ombligo. Puede durar unos minutos o puede durar horas. El problema también puede empeorar entre las comidas, cuando no tiene ningún alimento en el estómago. Incluso podría despertarlo mientras duerme.



Otros síntomas además del dolor

Usted puede sentir mareo o la necesidad de vomitar. Podría eructar más de lo normal o sentirse hinchado. También puede tener evacuaciones negras o ver sangre cuando hace popó. Algunas personas con úlceras estomacales no tienen ganas de comer y pierden peso sin intentarlo. Por otro lado, casi tres cuartos de las personas con úlceras no presentan síntomas.



Estudios que se puede realizar para diagnosticar una úlcera en el estómago:

Si su médico considera que Usted puede tener una úlcera, se pueden realizar algunas pruebas para completar el diagnóstico. Existe una prueba de aliento o en heces que permite identificar si Usted tiene la bacteria llamada H. pylori. Una radiografía del “estómago” o lo que se conoce como prueba de deglución de bario permite identificar cualquier signo de úlcera. Esta prueba consiste en beber un líquido espeso y blanco que recubre su estómago. Esto permite detectar las úlceras en imágenes por rayos X.



Una mirada más cercana con una endoscopia:

Otra prueba que permite diagnosticar úlceras en el estómago se llama endoscopia. Este procedimiento le permite a su médico ver cualquier úlcera y tomar una muestra de tejido, que se puede analizar bajo el microscopio para detectar la bacteria H. pylori. El médico le administra medicamentos para que se sienta “cansado” y luego coloca un tubo delgado con una pequeña cámara en su garganta que permite avanzar hasta el estómago. Es probable que su médico sugiera esta dependiendo de su edad, si Usted tiene signos de sangrado o le resulta difícil tragar, comer o si ha presentado pérdida de peso.



Tratamientos que controlan al ácido estomacal:

El tratamiento va encaminado dependiendo de la causa que formó la úlcera. Varios tipos de medicamentos pueden reducir la cantidad de ácido en su estómago. También cubren su estómago para proteger su úlcera para que pueda curarse. Su médico puede sugerirle que tome un antiácido de venta libre para obtener un alivio más rápido a corto plazo.



Antibióticos, ¿para qué sirven?

Usted tendrá que tomarlos si su úlcera se debe a la bacteria H. pylori. Estos medicamentos curan la mayoría de las úlceras causadas por esta bacteria, pero puede ser difícil deshacerse de H. pylori de una vez por todas. Es posible que su médico le administre hasta cuatro medicamentos que tomará hasta por 2 semanas para poder completar el tratamiento y destruir esta bacteria. Usted debe seguir las indicaciones médicas para que el tratamiento tenga éxito.



¡No ignore su úlcera!

Hay muchas razones por las cuales necesita pedir atención médica a la brevedad. Si Usted retrasa el tratamiento, la úlcera puede comenzar a “bloquear” el movimiento de los alimentos a través de su sistema digestivo. A menudo puede vomitar o sentirse demasiado lleno para comer. Con el tiempo, la úlcera puede formar una lesión (agujero) en el revestimiento de su estómago y ponerlo en riesgo de sufrir una infección severa. Una úlcera que produce sangre es una causa de emergencia que requiere ser atendida en un Hospital.



¿Cómo “calmar su estómago”?

La modificación de algunos hábitos de vida puede ayudar a prevenir y curar la formación de una úlcera. Para empezar, controle mejor tu estrés. Cuando Usted se preocupa, sus síntomas empeorarán. Descanse lo suficiente y evite el alcohol y el tabaco. Coma una dieta saludable llena de frutas y verduras. Reduzca el consumo de lácteos y alimentos grasos y picantes, ya que pueden hacer que le duela la “panza”. Es posible que desee probar alimentos con probióticos (bacterias "buenas").



¡Tenga paciencia con el tratamiento!

Las úlceras estomacales responden bien al tratamiento y algunas veces sanan en cuestión de semanas. Es posible que su médico quiera hacer más pruebas para identificar la bacteria. H. pylori o una endoscopia como parte del seguimiento de la enfermedad y para asegurarse que la bacteria quedó eliminada. Sin embargo, una úlcera que no desaparece puede deberse a muchas razones, entre las cuales las más comunes son: no tomarse los medicamentos de manera correcta o que exista otro problema de salud en el estómago o intestino.



Consejos de Salud para esta semana:

Tenga cuidado con las medicinas para controlar el dolor. Si es muy necesario tomar estos medicamentos trate de tomar la dosis más baja, por el tiempo más corto posible y de preferencia tomar las pastillas después de los alimentos.



Mantenga una buena alimentación con suficientes productos que contengan probióticos (yogurt), alimentos con alto contenido en fibra (manzanas, peras, avena, verduras de hoja verde), alimentos ricos en vitamina A (espinacas, zanahorias, melón y papa) son excelentes alimentos que disminuyen el contenido de ácido en el estómago y previenen la formación de úlceras.



Si Usted padece de dolor en el estómago, de tipo quemante o que arde, localizado en la “boca del estómago” (arriba del ombligo), llega a ser intenso, se acompaña de náusea y vómito y empeora con las comidas, no dude en consultar a su Médico de Cabecera para investigar de qué trata.

