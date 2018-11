El Buen Fin terminó, y en ese ímpetu de consumismo, decidí escribirles acerca de algunas de las mejores canciones que han sido utilizadas para comerciales.



Desde hace ya varias décadas, la música, por su gran efecto expresivo y su alto poder de fijación en la memoria, ha sido una herramienta indispensable para la mercadotecnia; prueba de ello son los famosos jingles, tan populares en los años 50 y que últimamente parecen cobrar fuerza de nuevo.



Pero existen canciones que, sin haber sido compuestas expresamente con fines publicitarios, algunas marcas las han adoptado para vestir sus campañas e incluso han provocado que a veces al escucharlas nos remonten a sus productos.



Un buen ejemplo de esto es el tema Are You Gonna Be My Girl de la banda australiana Jet, lanzada como el primer sencillo de su álbum Get Born de 2003. Esta poderosa canción fue tomada como himno para el lanzamiento del iPod de Apple dentro de su exitoso comercial en donde las siluetas en negro varios jóvenes aparecen bailando desenfrenadamente mientras usan el novedoso reproductor de mp3.



Otro gran tema que ayuda a impregnar de personalidad y elegancia al comercial de Homme Dior, protagonizado por Robert Pattinson, es Whole Lotta Love de la mítica banda británica Led Zeppelin, incluido en su segundo álbum de estudio titulado Led Zeppelin II, lanzado en octubre de 1969.





En 2014, la empresa mexicana de telecomunicaciones Telcel, utilizó la famosa canción Safe a Sound del dueto estadounidense de indie rock Captial Cities para ilustrar su promocional de 4G LTE, combinación que le ganó un excelente posicionamiento entre la juventud de nuestro país. Es importante mencionar que esta estrategia fue emulada de la compañía europea Vodafone, dedicada también a la telefonía móvil, que un año antes usó el mismo sencillo para uno de sus comerciales obteniendo excelentes resultados.



Para concluir, no podemos pasar por alto una de las empresas líderes gracias a su gran desempeño de mercadológico, que en numerosas ocasiones ha utilizado canciones de artistas reconocidos para ayudar a impulsar su marca; me refiero a Coca-Cola, que en 2012, por ejemplo, uso el tema Heroes del inmortal David Bowie para su inspiradora campaña de súper héroes. El single Heroes fue extraído del álbum del mismo nombre lanzado al mercado en 1977.



Para concluir, esta misma marca hizo gala de sus habilidades de marketing al emplear el tema Whatever de la banda británica Oasis, puesta a la venta en 1994 como sencillo de su álbum debut (What’s the Story) Morning Glory? y que en 2011 Coca-Cola usó una versión cantada por The Young People's of New York Chorus, para una de sus campañas más emotivas en donde muestran que por cada situación negativa, también hay algo favorable que nos da motivos para creer en un mundo mejor.



Facebook: /MelomanoRadio

Twitter: @MELOMANO_radio

Instragram: melomano.media