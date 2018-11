Arribará segundo pelotón militar para combatir huachicol en Tula

En los próximos días llegará a Tula un segundo pelotón de fuerza militar para hacer frente, principalmente, a la extracción ilegal de hidrocarburo, así lo comentó el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez. Agregó que es necesario concientizar a la población para no comprar huachicol.



Derivado de lo anterior, será necesario buscar un espacio adecuado, ya que el actual ocupado por la base militar es insuficiente para el grupo de soldados que llegarán, el cual es mayor al que actualmente se encuentra en Tula.



Tapia Benítez recordó que anteriormente la base de operaciones se encontraba en territorio de Mangas, en Tezontepec de Aldama, pero recalcó que era necesaria en Tula.



Mencionó que el arribo del Ejército será notorio en días próximos y recordó que, mensualmente, el municipio paga la estadía de los militares que circulan por la zona, aunque no especificó el monto.

Recalcó que la disminución del robo de hidrocarburo no compete únicamente a las autoridades, sino que debe existir conciencia entre la población que consume hidrocarburo robado, porque son los que fortalecen el delito.



“Ante esto, se pueden implementar todas las estrategias, traer más elementos del Ejército y emplear videovigilancia, pero mientras existan compradores no se va a avanzar”, comentó.



Además, el alcalde agregó: “No pondré en riesgo al municipio en un tema social y mover a todos los elementos para hacer frente a esta situación (extracción ilegal de hidrocarburo). Está fuera de mi alcance. Lo que he solicitado es a las instancias correspondientes y a quienes son obligados a atender esta problemática social”.



Por último, Gadoth Tapia señaló que el municipio está en la mejor disposición de ayudar y, sobre todo, de sensibilizar a la ciudadanía “porque habría que ver quiénes están promoviendo el almacenaje, porque no es una cantidad que se pueda tener guardada y nadie se dé cuenta”, finalizó.