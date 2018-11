Aunque renuncien a Acción Nacional, podrían participar en elección de dirigencia

“Obviamente aparecen en el padrón y naturalmente tienen ese derecho. Sin embargo, creo que por ética no van a presentarse a votar, si lo hacen es porque así lo definieron”, agregó.



“El procedimiento de separación como miembros activos lleva días, y mientras sigan apareciendo tienen el derecho a votar. Aquí en Huejutla tenemos algunos casos de ciudadanos que decidieron renunciar, pero sus derechos partidistas continúan vigentes”, dijo.



La renuncia de militantes a las filas del, entre quienes se encuentra el exdirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) de Huejutla, Omegar Barragán Monterrubio, no impedirá que ejerzan su derecho a voto el próximo 2 de diciembre para definir a la dirigencia del instituto en Hidalgo. Lo anterior, toda vez que sus nombres continúan en el padrón general de miembros activos, informó el representante delegacional. Explicó que tal situación se debe a que el proceso de renuncia no ha sido oficializado por la instancia partidista correspondiente y, por lo tanto, permanecen en el padrón. Reconoció que la circunstancia no representa ningún motivo de impugnación de la jornada electoral interna que se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre. Hernández Torres mencionó también que después de tres años de espera, en octubre de 2018 se abrió el padrón para afiliar a más militantes en el PAN de Hidalgo, quienes deberán cumplir con la documentación solicitada con tal de analizar su incorporación. En Huejutla están registrados 98 militantes de Acción Nacional, mientras que Huazalingo cuenta con solo dos panistas.