¿Consumes chocolate o café? Estos y otros tres alimentos que te deshidratan la piel

es muy importante ya que muestra el estado de salud interiorson indispensables para mantener una piel sana, pero ¿sabías que existen alimentos que la deshidratan?La mayoría del chocolate comercial contiene altos valores de azúcar y para eliminarla, el cuerpo hace uso de gran parte del agua que tiene. La experta en nutrición Fernanda Alvarado señala que el chocolate dulce es el que deshidrata la piel, por el contrario, el amargo ayuda a la piel porque tiene antioxidantes. Por lo que es mejor asegurarse que sea bajo en azúcares, con alto porcentaje de cacao o cacao puro (70% es lo recomendable).Algunos de los alimentos fritos, como las papas, contienen mucha sal que al absorberse en la sangre produce deshidratación y resequedad en la piel.Las palomitas de microondas también contienen alto contenido de sal. Según el National Institutes of Health cuando se tienen altos valores de sodio, el cuerpo hace uso del agua que tiene para eliminar el exceso en forma de orina, lo que provoca que el organismo se deshidrate.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señala que el alcohol es una sustancia diurética que incrementa la producción de orina hasta el triple del líquido consumido, lo que hace que el cuerpo se deshidrate muy rápido causando un aspecto reseco en la piel.Nuestra experta en nutrición menciona que debido a la cafeína que contiene el café, la piel puede sufrir las consecuencias de la deshidratación. No por ello debes dejar de beber café, pues este efecto únicamente se da en aquellos casos donde se beba café en exceso "porque actúa como diurético y eso hace que en la piel se vean pequeñas manchitas si no se repone el agua que se pierde".De acuerdo con Fernanda Alvarado los alimentos de los que más te debes cuidar pues pueden deshidratar tu piel sonY si gustas de comer y tomar estos alimentos, la recomendación es que repongas el agua que pierdes agregando a tu dieta más vasos de agua al día.