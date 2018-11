¿Qué es más dañino? El alcohol o el azúcar

, de acuerdo con la Organización Internacional del Azúcar (ISO, por sus siglas en inglés), son losActualmente muchos de los productos que consumimos tienen grandes cantidades de azúcar, el problema es que son azúcares agregados, que pueden convertirse ensi se incluyen diariamente en la dieta en grandes cantidades.que encontramos enno resulta tan dañina por ser natural, pero debe comerse con moderación; además aporta otros nutrientes como vitaminas y minerales. De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard estos alimentos se asocian con la reducción de enfermedades como la diabetes o el cáncer.Sin embargo, estos efectos positivos en la salud no surten efecto cuando son azúcares agregados, pues como señala la Escuela de Medicina de Harvard, el exceso de azúcar agregada puede provocar enfermedades como diabetes, hígado graso y problemas en el corazón.Además de estas enfermedades, la Union of Concerned Scientists señala que elpuede provocarElmás dañina se encuentra en pasteles, pastas, jugos procesados, frutas en almíbar, yogures, cereales, panes comerciales, galletas, helados, entre otros alimentos.Eles una fermentación y puede ser obtenido delasí como de algunos tipos de grano.De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, el exceso de alcohol puede provocar desnutrición y anemia, así como daño en el corazón, hígado, estómago y sistema nervioso. Aunque también se asocia con gastritis o úlceras, cáncer, cirrosis o hipertensión.Tanto elcomo eltienen efectos negativos en la salud; sin embargo, para hablar sobre cuál resulta más dañino en la salud tenemos que hablar de la actualidad. De acuerdo con la Universidad de California, ambos tienen sus peores efectos en el hígado.Y, para entender cuál de los dos es más dañino, debemos tener claro que hasta antes de 1980 la preocupación en la salud se centraba en el alcohol. Sin embargo, ahora es en el consumo excesivo de azúcar —y también del jarabe de fructosa—, ya que desarrolla enfermedades similares a las de una persona alcohólica.La Universidad de California señala que ahora(acumulación de grasa en el hígado) se presentan en personas no alcohólicas. La esteatohepatitis suele evolucionar a cirrosis hepática que, en la mayoría de los casos, requiere de un trasplante, pues de lo contrario podría conducir a la muerte.Así que,Al producir enfermedades similares, son iguales de dañinos; sin embargo, actualmente es el azúcar que está enfermando más a la gente.Elpodría ser el más dañino ya que lo consumimos en mayores cantidades a lo largo del día: desde el desayuno hasta la cena. Y tanto los alimentos naturales como los procesados nos aportan grandes cantidades, principalmente estos últimos que pueden duplicar la recomendación del consumo diario requerido.Mientras que el alcohol, por su parte, produce las enfermedades antes mencionadas sólo en situaciones que involucren alDe acuerdo con la experta en nutrición Fernanda Alvarado, lo aconsejable es "consumir menos de 25 gramos de azúcar o lo equivalente a cinco cucharadas cafeteras". Y, señala que "consumir un refresco por día aumenta el 37 por ciento de padecer obesidad".