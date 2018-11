Pagan alcaldías a particulares para dar clases, faltan maestros en SEPH

LOS CUESTIONAMIENTOS

“Debo decir que el Gobernador, desde el inicio de su administración, nos instruyó para revisar los recursos públicos y el cumplimiento de las tareas… para ello se efectuó una demanda a principio del año contra un implicado y, recientemente, se detuvo a otra persona”.



ESTUDIANTES EN HIDALGO

DESERCIÓN ESCOLAR

“Se puso en marcha un sistema de alerta temprana que busca detectar oportunamente factores de abandono escolar: asistencia, participación en clase, comprensión lectora, y se dotó con un centro de atención telefónica donde psicólogos especializados dan orientación sobre casos de violencia escolar”, informó.



AFECTACIONES A ESCUELAS

REZAGO EDUCATIVO

“Se estima que al término de 2018, el rezago educativo alcanzará 30 por ciento, lo que representa una reducción de 5.5 por ciento en comparación con 2015, cuando este indicador era de 35.5 por ciento”, concluyó.

Un ejemplo es Tizayuca, donde ocurrió un caso, de acuerdo con la diputada Susana Ángeles, por lo que pidió una explicación al Secretario, ya que es una responsabilidad de la dependencia a su cargo. La Legisladora detalló que en una escuela de su distrito, el ayuntamiento ha pagado a docentes para poder dar clases. Aunque no tienen la preparación pedagógica, ya que son licenciados o ingenieros. Sin referir cuántos casos existen por falta de maestros en el estado, Atilano Rodríguez reconoció la problemática; agregó que para asignar un docente a grupo, estos deben rebasar los 35 alumnos. Además, en la aplicación del servicio docente, las plazas que se asignan por concurso "en muchas ocasiones no aceptan transitar de una escuela a otra; por ejemplo, hay maestros de grupo de una cabecera municipal que concursaron por una plaza directiva o de supervisión en otra región o en una zona rural… los maestros no aceptan", dijo. De igual forma fue cuestionado por el diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, por los señalamientos de corrupción cometidos en la pasada administración. Al respecto, el Secretario respondió: Además, para evitar actos irregulares de los funcionarios se mantiene una estrecha revisión por parte de los órganos de control y vigilancia en la Secretaría de Educación del estado, agregó. El Secretario de la SEPH detalló que en el presente ciclo escolar hay un millón 5 mil 362 estudiantes en el estado, de los cuales, 647 mil 579 son de nivel básico. Estos últimos acuden a 8 mil 703 escuelas, en las que operan 53 mil 999 maestros, directivos y personal de apoyo. En el tema de la deserción escolar, Atilano Rodríguez indicó que Hidalgo se ubica como el segundo estado a nivel nacional con el menor índice de abandono escolar en nivel secundaria, con 2.9 por ciento, cuando el promedio nacional es de 4.23. Además, para abatir dicha problemática, señaló que el Gobierno ha dotado de uniformes escolares a 164 mil alumnas y 159 mil alumnos de secundaria, y a 5 mil 520 de tele bachillerato, con una inversión de 74.6 millones de pesos. En cuestión de útiles escolares, beneficiaron a 617 mil estudiantes de escuelas públicas de educación básica, con inversión de 137.56 millones de pesos. Derivado del temblor ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 413 escuelas de Hidalgo resultaron afectadas, de las cuales, 368 tuvieron daños menores, en las que se invirtieron 20.1 millones de pesos. Mientras a 45 escuelas públicas que tuvieron daños mayores, el Gobierno tuvo que destinar 65.7 millones de pesos. El Secretario de Educación dijo que las obras de reconstrucción fueron concluidas a finales de diciembre de 2017. En cuanto al rezago educativo, se informó que de 2016 a 2018, 119 mil personas fueron alfabetizadas o han concluido algún nivel de educación básica, de las cuales, 52 mil concluyeron la secundaria.