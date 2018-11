Alrededor de 50 padres de familia tomaron las instalaciones de la primaria Francisco I. Madero, de Pachuca, para exigir la destitución del director del plantel, Víctor Reyna Hernández, a quien acusaron de cesar trabajadores.



De acuerdo con Jessica Bautista, titular de la asociación de padres, el director tomó posesión de su cargo hace tres semanas y despidió al menos a tres trabajadores "injustificadamente", dos profesores y un administrativo.





Por tal motivo, los manifestantes solicitaron a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) destituir al director.



Asimismo, piden que el personal que fue despedido desde el viernes 16 de noviembre regrese a la institución, pues los padres de familia no aceptarán otros docentes.

"A uno de los maestros que fue despedido lo sacó llorando de la institución. Él no puede abusar (...) Son tres semanas y no lo conocemos. En más de 24 años no había sucedido esto y llega este director a hacer una revolución, queremos que se vaya", comentaron.