Fue un Buen Fin, solo hubo un reclamo, asegura Profeco

Durante el Buen Fin 2018, la Subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Irapuato sólo atendió un reporte, de una ciudadana que quería un precio menor al establecido en un producto de electrónica, señaló el titular, Roberto Zamora Guerrero.Destacó que esto se debió a que en una tienda departamental, se colocó una pantalla en un espacio donde se había colocado otro precio muy inferior al real, lo que la clienta quiso aprovechar, sin embargo se hizo una revisión de las cámaras de seguridad y se determinó el error de la clienta y no del establecimiento.Zamora Guerrero indicó que no hubo más denuncias en este municipio, pues previamente se reunieron con gerentes de las tiendas departamentales para conocer los precios reales y los descuentos que ofrecerían, a fin de evitar situaciones de conflicto.“Instalamos un módulo en Sam´s Club, nada más se presentó una situación el domingo, donde una persona pidió una tele, checó el precio y viene un cargador, estaba acomodando otra televisión pero no le estaba adjudicando el precio, la señora llegó y quería una pantalla de 30 mil pesos por 15 mil pesos, se aclaró la situación”, dijo.Destacó que tampoco en comercios pequeños hubo reclamaciones por parte de los clientes, y que estos negocios también fueron revisados por personal de Profeco.Asimismo, comentó que la vigilancia de precios y descuentos continuará en el mes de diciembre, a fin de que los consumidores estén seguros de que están pagando un precio justo por los productos.El Subdelegado de Profeco en Irapuato indicó que a nivel nacional, se establecieron 117 módulos de atención, trabajaron 300 brigadas, mil 500 servidores públicos y por medio de Concilia-Expres se logró conciliar 50 casos por día.“Se brindó atención al teléfono del consumidor por medio de conciliación y vigilancia en delegaciones, los módulos, por medio de telecomunicaciones, en total fueron 226 modalidades”, dijo.Agregó que los principales motivos de reclamación fue incumplimiento de ofertas, no respetar los precios y publicidad engañosa, siendo Walmart, Sam´s Club, Soriana, Liverpool y Palacio de Hierro los principales proveedores señalados.