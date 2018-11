Inocencia y esperanza, el detrás de la estremecedora foto que cambió al FIG

Inocencia y esperanza

Lano solo captó el momento de alegría de una pequeña, sino que también cambióy lo que puede generar.Así lo comentó, la autora de la imagen queen los últimos días.La instantánea de la pequeña Jeivi Valadez asomándose por la ventana de la UMAE 48 del IMSS, la mañana del sábado 17 de noviembre, para ver desde ahí el camino de los gigantes aéreos del FIG surgió espontáneamente yy lo que significa para muchos

Jeivi y su doctora Andrea Padilla. Foto: José Antonio Castro Murillo.



“La esencia de la foto es la inocencia de los niños, su esperanza, su capacidad de asombro, cosa que se ha perdido mucho, pero lo niños todavía lo tienen, y creo que es lo que todo mundo pudo notar en la foto”, explicó Andrea Padilla, quien es residente de Pediatría.



“Había tenido guardia y tenía que entregar a los pacientes, vine aquí a la sala y a revisar los signos vitales, en eso Jeivi que estaba dormidita, se levantó y se acercó al ventanal solita, a ver los globos. Volteé y vi la imagen y lo que hice fue tomar la imagen y pensé 'qué bonito', y seguí con mi trabajo”, narró.

Hermosa vista

La imagen nacióDesde la noche anterior, Jeivijunto con una de sus compañeras de sala para ver el vuelo de los globos, pero su cómplice no despertó a tiempo y ella misma decidió contemplar el espectáculo matutino que estaba a casi 5 kilómetros de su ventana, pero quehabía contemplado, lo queLa misma pequeña de nueve años, originaria de Purísima del Rincón, narró que ese día para ella fue muy bonito y que su favorito fue uno lleno de colores.

Jeivi observa los globos del FIG elevarse en el cielo. Foto: Cortesía Andrea Padilla.



“Mis compañeros que estaban en el globo estaban subiendo su fotos, y todos muy divertidos pero dije 'está más bonita mi vista', se las compartí y ellos me dijeron que estaba muy bonita”, contó la doctora, quien publicó en su instagram y de ahí un conocido la replicó en su Facebook, donde llegó a vista de medios de comunicación.

Momento para recordar

Lo que vino después, ni lo imaginaba, "no es algo que yo buscaba, no pensé que fuera a pasar todo esto, pero lo que logró fue algo bueno, porque hizo que la gente viera de otra manera el festival”.“Todo mundo ya volteó a ver a que no es nada más la gente que está ahí disfrutando, también otros ven la magia desde otra perspectiva y sienten lo mismo", puntualizó la doctora., una enfermedad donde los riñonesy a consecuencia el cuerpo se hinchan, entonces se eleva el colesterol y se elevan triglicéridos además de tener alteraciones en sistema urinario.La enfermedad le ha llevado varias veces a este hospital, y aunque está a punto de ser dada de alta nuevamente, esta visita al nosocomio dejó marcada no solo a ella, sino a sus doctores, e incluso a toda una ciudad.