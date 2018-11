Fortalecen oposición en Celaya

“Entiendo que fue más del ámbito social, Javier (Mendoza) tiene amigos en todos lados y en algún momento de la reunión vino a colación el tema de la coordinación de la oposición en Celaya, no del tema Morena, ni de independiente sino del bloque que se había conformado y que había venido votando de manera diferenciada no solo en el Ayuntamiento, sino dictámenes en comisiones”, dijo.

Comunicación y coordinación



“Desde la visión de Morena y la visión de Javier (Mendoza) y creo que es una visión que compartimos los regidores y lo hemos manifestado así, no a razón de esta reunión sino desde que quedó conformado el Ayuntamiento electo, de poder tener mucha comunicación y coordinación y en la medida de lo posible establecer posturas en común”, dijo.

Pretenden recuperar bloque

La fracción independiente, dos regidores de Morena y los ediles del PRI y del PVEM fortalecerán la oposición en el Ayuntamiento de Celaya, luego de que durante las primeras semanas de Administración Municipal tuvieran votos diferenciados.Así lo señaló el coordinador de la fracción independiente, Mauricio Hernández, quien explicó que luego de una reunión entre el candidato a la Alcaldía por la vía independiente, Javier Mendoza Márquez y el diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, el domingo pasado se acordó fortalecer la coordinación entre la oposición en Celaya.Votos diferenciadosChico Herrera publicó en sus redes sociales el domingo pasado una fotografía de una reunión que tuvo con el ex alcalde de Celaya, además del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Ernesto Prieto Gallardo.El lunes, tras la conclusión del desfile cívico militar en Celaya, los regidores independientes Mauricio Hernández, Mónica Delgado y Salud García; los ediles de Morena, Gerardo Sierra y Bárbara Varela, además del regidor del Verde, Juan Carlos Oliveros tuvieron una reunión privada en presidencia municipal.A pesar de esta coordinación de siete regidores de oposición en Celaya, el PAN tiene el mismo número de miembros en el Ayuntamiento incluyendo a la alcaldesa Elvira Paniagua y quedará el regidor de Morena, Uriel Pineda ,quien se ha distinguido por votar de forma diferenciada e incluso la dirigencia estatal se ha deslindado de sus decisiones.Ante esta situación, Mauricio Hernández admitió que lo ideal “es recuperar un bloque de ocho donde seamos una oposición muy responsable que no tenga por bandera el no sistemático pero que si haga reflexionar a la alcaldesa y a la PAN sobre muchas decisiones que puedan tomar siendo muy responsables de la gobernabilidad”, afirmó.