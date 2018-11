Prometieron remodelación de mercado, pero no destinaron recursos

¿Y los recursos?



"Para el Tomasa Estéves no tenemos nosotros datos respecto a que haya recursos para él. ¿Y el municipio le va apostar para una rehabilitación?, yo preferiría pensar en un proyecto más grande para ese mercado, me parece que nos necesitamos y pues hacer uno nuevo", declaró.

Al pareceren Salamanca, por lo que locatarios no tendrás las mejoras que se les prometieron.Luego de que elanunció a inicio de este año un recurso económico porpara la remodelación del Tomasa Esteves, ladijo no se cuenta con dicha cantidad por lo que no se tiene proyectado una mejora.La Primera Edil informó que sólo se tiene contemplado unaal sur de la ciudad, y que para el Tomasa EstevesExplicó Hernández Cruz que la nueva administración pública proyecta la demolición del actual mercado y la construcción de uno nuevo en el mismo sitio aunque refirió que es un tema que aún no aborda con los locatarios.