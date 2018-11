AMLO perdonará a corruptos sin procesos judiciales iniciados

"Yo no soy cacique , no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata . Entonces, no es darle la orden al poder Judicial o al poder Legislativo, que son independientes , de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver", explicó.

"Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Sí se operara por eso, si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora, sino tiempo atrás", indicó.