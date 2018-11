VIDEO. Las 10 frases más importantes de AMLO en Tercer Grado de Televisa

Este lunes,fue invitado en la edición especial del programa, en donde abordó distintos temas como la consulta del nuevo aeropuerto, la nueva refinería, la corrupción, la libertad de expresión, entre otros.Ante esto, ofrecemos el recuento de las diez frases más relevantes del López Obrador durante la entrevista:"El PRI es el padre de los fraudes electorales en México, con todo respeto, nosotros nunca hemos hechos un fraude electoral, no tengo un cargo de conciencia"."Hubo errores en la consulta del NAIM, pero no influyeron en el resultado de la misma. Los detractores hicieron hasta la imposible para deslegitimar dicho ejercicio democrático"."No me interesa el poder ni la faramalla, sino servir al pueblo de México"."El pueblo pone y el pueblo quita. Si no hay buenos resultados, el ciudadano, el soberano, el pueblo que es el que manda, es el que va a decidir"."Vamos a buscar que haya equilibrio y dar confianza a los mercados, pero no podemos ser rehenes de las políticas monetarias"."Se va acabar la compra de votos y la entrega de las despensas, el frijol con gorgojo. El que haga eso se va a la cárcel, sin derecho a fianza, aunque sea mi familiar"."Se va a escuchar a todos, pero se les va a dar preferencia a los pobres"."Voy a garantizar el derecho a disentir y no limitaré la libertad de expresión pero, voy a hacer uso de mi derecho de réplica"."La consulta sobre la nueva refinería no es una simulación, es una reafirmación de la voluntad del pueblo"."No soy un cacique, no soy un dictador".