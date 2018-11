Vuelca tráiler con 65 vacas y pobladores aprovechan para 'robarse' la mitad

Destazan algunas en el lugar

No es la primera vez

se accidentó sobre la, en la sindicatura del Carrizo,lo cual fue aprovechado por vecinos de la zona para apoderarse de 35 animales, a los cuales los arrearon hasta las espaldas del cerro Prieto para ocultarlas.El conductor de la pesada unidad, de la, dijo que ante el nulo señalamiento y la falta de luz, en una maniobra de descenso de la carpeta asfáltica la caja del tráiler, con los animales se volcó, por lo que muchas vacas salieron volando.Con el accidente, se bajó y logró abrir la mayoría de los compartimentos para liberar a las reses que no presentaron lesiones, las cuales, comenzaron a dispersarse, por lo que no se percató en qué momento vecinos de la comunidad del Poblado Seis, se apoderaron de ellas.reportó que el accidente, tuvo lugar, frente al Panteón de Cerro Prieto, en la sindicatura del Carrizo, donde se iniciaron las maniobras para levantar la enorme caja del tráiler y subir los animales que lograron recuperar.En el lugar del accidente quedaron esparcidos los cuerpos de nueve vacas que murieron a consecuencia de los golpes, ocho más presentaron lesiones, lo que dificultó la maniobra para subidas a otra unidad.quien fue identificado como el propietario de las 65 vacas, autorizó que dos animales fueran destazadas en ese mismo punto por tablajeros, dada sus condiciones y pactó con compradores de la región la venta para su futuro sacrificio del resto de los animales que presentan graves lesiones.Se dio a conocer que personal que acompañaba al propietario del embarque de ganado, localizó en la parte delas cuales fueron reclamadas como de su propiedad de los vecinos de la zona.Al demostrarse que los animales formaban parte del hato que era transportado en el tráiler que se accidentó a orilla de carretera, estos, les solicitaron un apoyo económico por haberlas rescatado y llevarlas a comer y beber agua.En presencia de elementos de la Policía Federal Preventiva la persona que se acreditó como el propietario de los animales, formalizó con los vecinos del Carrillo, brindarles un apoyo económico, sin especificar el monto a cambio deSobre el resto de los animales que fueron arreados por vecinos de la zona, el dueño del hato, continúo con su búsqueda.En junio pasado, en esta misma zona,se volcó cargado con cartones de cerveza, el accidente atrajo a más de cien personas, algunas de ellas en vehículos que recurrieron a la rapiña.Las personas que se ofrecieron ayudar a desalojar la mercancía que no resultó dañada, en lugar de subirla a otra plataforma de la misma empresa de autotransporte, estos las colocaron en sus camionetas o cargando las cajas se retiraron tranquilamente a sus hogares.