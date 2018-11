Alertan a no comer lechuga romana por bacteria peligrosa

En Estados Unidos, emitieron una alerta nacional para no comer lechuga romana, ante una bacteria encontrada en este alimento que provoca una grave enfermedad y que incluso a cinco pacientes les costó la vida.

Sin embargo, el problema también está afectando a Canadá.

Este martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., emitieron la alerta nacional sobre un nuevo brote de la bacteria E.coli.

El comunicado exhorta a los consumidores a desechar este producto, y a los restauranteros les piden evitar servirlo en sus platillos.

Incluso este próximo jueves se celebra en Estados Unidos la tradicional cena de Día de Gracias, pero las autoridades de salud piden no consumir la lechuga romana.

Esta medida se implementó tras registrar 32 casos de personas infectadas en 11 estados e incluso se reportaron 18 personas enfermas en Canadá. Los primeros casos fueron detectados el ocho de octubre.

“Los consumidores que tengan cualquier tipo de lechuga romana en su hogar no deben comerla y tienen que tirarla, incluso si una parte de ésta ya se comió y nadie se ha enfermado. Si no sabe si la lechuga es romana o si una mezcla de ensalada contiene romana, no la coma y tírela. Lave y desinfecte los cajones o estantes en los refrigeradores donde se almacenó la lechuga romana.

Los investigadores creen que la lechuga contaminada tiene su origen en alguna granja de Estados Unidos o Canadá, pero todavía no están cerca de la fuente del brote. Por el momento, se prohíbe su consumo en todas sus presentaciones”, informa el comunicado.