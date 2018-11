Asteriscos 97

11-21-2018Los cuatro policías municipales de Pachuca acusados de golpear a dos jóvenes, fueron separados de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, pero solamente de sus actividades en campo, ya que continúan realizando labores de escritorio para disponer de sus ingresos económicos, así que mientras se emite una resolución, hasta más tranquila se las pusieron a los agentes.Al secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, se le juntaron las manifestaciones el día de su comparecencia ante diputados locales. Padres de familia de la escuela Francisco I. Madero de Pachuca cerraron las puertas del plantel y bloquearon una importante arteria vehicular para exigir la destitución del director por incurrir en supuestas arbitrariedades.Más tarde, las huestes de Moisés Jiménez Sánchez, ya sea bajo las siglas de Maestros por México, Movimiento de Bases o el partido político de reciente creación, PODEMOS, aprovecharon la comparecencia para inconformarse con el funcionario por la controversia que siguen docentes removidos de sus funciones, tras no lograr acreditar los estándares de la Reforma Educativa.Otra que volvió fue la exdiputada local por Nueva Alianza, Ma. Eugenia Coradalia Muñoz, que acompañada de los también exlegisladores, Miguel Ángel Uribe, Humberto Cortés y Diana Montes, ofrecieron conferencia de prensa para acusar millonarios desvíos en que habría incurrido la actual dirigencia del SNTE. Ahora se espantan de la “escuelita” que hicieron cuando fueron líderes sindicales.Finalmente fue confirmado que Carlos Emigdio Arozqueta Solís no presta ya sus servicios en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo como director general de Asuntos Jurídicos. Hace unas semanas la delegación sindical dio a conocer la destitución, pero el abogado decía no haber sido notificado, hasta que ayer fue ratificado el hecho durante la comparecencia de Atilano Rodríguez.ACLARACIÓN:Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.