HOY, PLAN DE SEGURIDAD

Alejandra, la compañera de Marko

Hoy por la mañana el gobernadorpresenta su Plan de Seguridad 2018- 2024. Las líneas generales las planteó en campaña: fortalecimiento de las Policías municipales, duplicar el número de Ministerios Públicos, la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, combate a las adicciones. Todo planeado y supervisado desde el nuevo Consejo Estatal de Seguridad Pública.El evento es en el C5i, donde está “el cerebro y las venas” del sistema de seguridad. Es bueno que al menos se presente una estrategia sexenal que de la anterior administración estatal no conocimos. En abril de 2013presentó Escudo, una herramienta tecnológica, pero nunca un plan integral.La gran pregunta seguirá siendo la misma: ¿Será posible un “golpe de timón” con los mismos funcionarios (, secretario de Seguridad, y, procurador)? Y todo eso debe estar en plena sintonía con la estrategia dey el próximo Gobierno Federal.Hoy los presidentes de los consejos coordinadores empresariales del Estado y consejeros del CCE de León, que comanda, presentarán oficialmente su propuesta de incrementar del 2% al 2.3% el Impuesto Sobre Nómina y Cedulares para el 2019, y que ese aporte adicional lo cobre el gobierno pero lo operen con un fideicomiso y una fundación empresarial.En ese tema hay coincidencias en el gremio, no hay voces hasta hoy que pongan el grito en el cielo. Trasciende que el gobernadorlo ve con buenos ojos, pero falta la confirmación. Por eso salen a darle hoy un empujoncito pues esta semana debe enviar al Congreso el paquete fiscal 2019.El regreso de la tenencia, la IP organizada no lo presenta como una idea de su autoría, pero la avalan, y eso tiene que “echa chispas” al presidente de los distribuidores de autos,. Para la AMDA es un golpe discrecional contra su industria, para otros natural que pague más el que más tiene., presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, parece que inició motivado su gestión de un año. Por lo pronto ya envió un correo a líderes sociales para que participen en una encuesta y enriquecer el plan de trabajo.El link de la consulta está abierto hasta el 1 de diciembre. Y el objetivo, explica, es priorizar las acciones en materia anticorrupción de las diferentes propuestas que ya han recogido en varios foros. Se pide respondan si lo propuesto es muy importante, importante, indiferente, poco o nada importante.El abogado salmantino plantea ideas como: programa en vivo por redes electrónicas donde se dialogue con el Comité Coordinador; que los tránsitos posean terminales electrónicas para cobrar multas; promover la dignificación de las fuerzas de Seguridad Pública para que no cometan actos de corrupción; abrir una línea única, aplicación móvil y buzones físicos para recibir quejas y denuncias.También propone la aplicación de controles de confianza para los servidores públicos que manejan recursos económicos; promover proyectos educativos en el nivel básico y concursos de Tesis en materia anticorrupción; generar reglamentos municipales en materia de gobierno abierto. Otra es que los integrantes del CPC participen como testigos sociales en proceso de concesiones estatales.Nada de esas ideas sobran en la lucha anticorrupción, con voluntad e imaginación pueden aplicar todas. Lo que no debe perder de vista el Comité de Participación Ciudadana del SEA (que son cuatro) es que su gran tarea está en hacer que los organismos que están para eso, y nos cuestan, hagan bien su chamba.Hoy tenemos la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Secretaría de la Transparencia del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría de Justicia, las contralorías municipales, y los órganos de control interno de todas las dependencias de gobierno. Hay que prevenir los actos de corrupción al mismo tiempo de detectarlos y castigarlos ejemplarmente.tomó protesta ayer como Presidente del Comité Nacional del PAN. Lo mismo los integrantes del CEN 2018-2021 que lo acompañan, entre ellos la senadora“Es un grato reto que asumimos con responsabilidad”, comentó la panista leonesa.destacó que una de las propuestas es abrir el padrón del partido para que cualquier ciudadano pueda registrarse.